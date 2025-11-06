"А не будет ли Баскова?": Оля Полякова слила мобильный номер Киркорова (видео)

Певица обнародовала сцену из своего документального фильма "Все буде добре, Оля", которая не попала в финальную версию ленты. Эпизод, по словам артистки, вызвал немало споров еще на этапе монтажа.

В видео Полякова вспоминает российского певца Филиппа Киркорова, с которым ранее общалась. Во время разговора певица даже озвучивает его номер телефона, что и вызвало волну обсуждений в сети. Фрагмент артистка опубликовала на своих странице в Instagram.

"Он вызвал много споров во время создания фильма. Но после многочисленных дискуссий мы решили вырезать этот эпизод, потому что эти герои нам здесь вообще не нужны — чтобы еще о них вспоминать", — пояснила Полякова.

Артистка также подчеркнула, что никакой дружбы с людьми, которые оправдывают агрессию против Украины, для нее не существует:

"Дружбы не бывает с теми, кто молча принял зло. Люди, которые оправдывают войну, в моей жизни больше не существуют! К таким — только максимальное презрение и отвращение!"

Певица посоветовала фанатам досмотреть ролик до конца, намекнув, что "они знают, что делать".

Реакции людей

В комментариях пользователи соцсети заценили ход Поляковой:

"+79857625060, кто не успел записать, для удобства вот номер телефона Филиппа Киркорова";

"Никогда среднестатистический украинец не мог бы подумать, что будет иметь номер телефона Ф. Киркорова. Это же и "ихние" будут звонить, не? Нам бы еще через пару недель Таички и Каралинки номерочек";

"Обожаю эту безумную женщину";

"Я позвонила в ватсапе. Шли гудки и потом сбросил. Я написала ему "привет от Оли Поляковой";

"Звонить ночью надо, когда массированные атаки у нас";

"Спасибо за номер. Я написала смс. Даже если это неправда, мне стало легче. А не будет ли номера Баскова?".

