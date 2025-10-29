СБУ объявила Киркорову подозрение: в чем обвиняют и что грозит стороннику Кремля

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому артисту Филиппу Киркорову из-за нарушения порядка въезда на территорию Украины с целью причинения вреда национальным интересам.

Основанием для этого стали многочисленные концерты в оккупированном Крыму и визиты в Донецкую область, говорится в сообщении на сайте генерального прокурора Украины.

"Киркоров Ф.Б., поддерживая незаконные действия российских властей, направленные на нарушение фундаментальных прав Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность, 18.03.2021 принимал активное участие в митинге-концерте, который состоялся на стадионе "Лужники" в г. Москва, где прямо высказывался в поддержку РФ по аннексии АРК", — говорится в тексте подозрения, которое датируется 20 октября 2025 года.

Также спецслужбы указали в подозрении и его визиты в оккупированные Горловку и Макеевку Донецкой области, где он оказывал "гуманитарную помощь", посещал госпиталь с российскими военными и выражал поддержку оккупационным властям.

Відео дня

"Киркоров Ф.Б., используя свой высокий общественный статус и популярность, систематически участвует в мероприятиях, организованных российскими властями, в том числе на временно оккупированной территории Украины, направленных на поддержку оккупационной власти, легитимизацию временной оккупации АР Крым и других территорий Украины, а также на распространение пропаганды РФ", — говорится в подозрении.

Киркорову грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет по ч.2 ст. 332-1 УКУ (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

Напомним, в октябре Киркоров ответил Алле Пугачевой, которая публично его унизила.

Фокус также писал о том, что Филиппу Киркорову диагностировали неизлечимую болезнь.