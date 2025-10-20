"Помоги Филипчику": Киркоров ответил Пугачевой, которая публично его унизила

58-летний Филипп Киркоров впервые высказался о бывшей жене Алле Пугачевой на фоне скандального интервью, где она назвала их брак фиктивным и публично его унизила. Мол, вышла замуж из-за жалости. Певица вспомнила историю с матерью артиста, которая перед уходом просила помочь сыну.

Российский певец, поддерживающий путинский режим и войну, заявил, что не держит зла на бывшую жену, которая в разговоре с журналисткой в эмиграции Екатериной Гордеевой назвала их брак прикрытием и PR-акцией. Среди прочего артист называет 76-летнюю Пугачеву великой певицей и своим близким человеком.

"Что я могу сказать? Это мой близкий человек, 10 лет не выкинешь из истории моей жизни. Я благодарен, она меня многому научила. У меня нет к ней никаких претензий и вопросов вообще. Для меня это счастливый период моей жизни, я благодарен за то, что она мне дала, сделала для меня — великая певица нашего времени", — заявил он в разговоре с Муз-ТВ.

Комментарий Аллы Пугачевой

Напомним, что сама Алла Пугачева не подбирала слов, комментируя причину их брака. Она согласилась с Екатериной Гордеевой, что выйти замуж за Киркорова можно разве "от отчаяния".

Певица высказалась об их отношениях так: "Моя мама, пока была жива, говорила: "Помоги Филипчику". Его бабушка, которая дружила с моей мамой: "Помоги Филипчику". Это было еще с подросткового возраста. Я знала его маму. Я не любила Бедроса, но Виктория была, конечно, грандиозная женщина. Она болела раком. И у нее была безумная, просто сверхъестественная любовь к Филиппу, мне тогда непонятная".

Алла Пугачева назвала брак с Киркоровым фиктивным Фото: YouTube

Певица отметила, что Киркоров не может быть на нее обижен, потому что она "дала ему все", но сейчас не заметно, что он ей за это благодарен. Более того, он часто высмеивает артистку на различных российских пропагандистских программах.

Брак Пугачевой и Киркорова

К слову, Пугачева и Киркоров были женаты с 1994 по 2005 год. После развода у певицы начались отношения с ведущим и юмористом Максимом Галкиным. Пара поженилась в 2011 году, хотя и этот брак часто называют прикрытием.

В 2022 году Пугачева и Галкин покинули РФ из-за позиции Галкина по поводу войны, развязанной РФ в Украине. Пара жила в Израиле, но затем переехала на Кипр. Супруги воспитывают 12-летних детей: сына Гарри и дочь Лизу.

У Киркорова есть двое детей, рожденных суррогатными матерями: 13-летняя Алла-Виктория (названа в честь матери артиста и Аллы Пугачевой) и 13-летний сын Мартин.

