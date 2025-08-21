Филиппу Киркорову диагностировали неизлечимую болезнь: все концерты перенесены (фото)
У российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает путинский режим, диагностировали сахарный диабет второго типа после длительного заживления ожогов, полученных во время концерта в Санкт-Петербурге в апреле этого года.
Хроническое заболевание требует постоянного медикаментозного контроля и ежедневных инъекций инсулина. По сообщениям российских медиа, Филипп Киркоров жалуется на характерные симптомы заболевания.
Проблемы со здоровьем обнаружились после несчастного случая на концерте в Санкт-Петербурге, когда из-за неисправности пиротехнического оборудования у исполнителя загорелся пиджак. Медиков насторожило то, что полученные ожоги чрезвычайно долго не заживали. Это стало основанием для дополнительных обследований.
Признаки болезни
Певец испытывает постоянную слабость, жажду, жалуется на "ватные" ноги и резкие перепады настроения — от раздражительности до полной апатии. Из-за ухудшения состояния он вынужденно отменил все запланированные выступления. Ближайшие концерты перенесены на февраль 2026 года.
Осложняет лечение позиция самого артиста относительно медицинских рекомендаций. "Кирковов категорически отказывается от диеты, что значительно усложняет процесс лечения", — отмечают медики.
Несмотря на ежедневную инсулиновую терапию, его состояние остается нестабильным.
Другие диагнозы
После несчастного случая врачи диагностировали у Филиппа Киркорова воспаление суставов, частичный некроз кожи и лимфаденопатию. Его пиар-директор Екатерина Успенская тогда сообщила о временном прекращении всей деятельности артиста "по состоянию здоровья". Кирковов исчез из публичного пространства на несколько недель, а его состояние медики описывали как критическое.
