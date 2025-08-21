У российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает путинский режим, диагностировали сахарный диабет второго типа после длительного заживления ожогов, полученных во время концерта в Санкт-Петербурге в апреле этого года.

Хроническое заболевание требует постоянного медикаментозного контроля и ежедневных инъекций инсулина. По сообщениям российских медиа, Филипп Киркоров жалуется на характерные симптомы заболевания.

Проблемы со здоровьем обнаружились после несчастного случая на концерте в Санкт-Петербурге, когда из-за неисправности пиротехнического оборудования у исполнителя загорелся пиджак. Медиков насторожило то, что полученные ожоги чрезвычайно долго не заживали. Это стало основанием для дополнительных обследований.

Признаки болезни

Певец испытывает постоянную слабость, жажду, жалуется на "ватные" ноги и резкие перепады настроения — от раздражительности до полной апатии. Из-за ухудшения состояния он вынужденно отменил все запланированные выступления. Ближайшие концерты перенесены на февраль 2026 года.

Филипп Киркоров вроде бы не прислушивается к врачам Фото: Instagram

Осложняет лечение позиция самого артиста относительно медицинских рекомендаций. "Кирковов категорически отказывается от диеты, что значительно усложняет процесс лечения", — отмечают медики.

Несмотря на ежедневную инсулиновую терапию, его состояние остается нестабильным.

Другие диагнозы

После несчастного случая врачи диагностировали у Филиппа Киркорова воспаление суставов, частичный некроз кожи и лимфаденопатию. Его пиар-директор Екатерина Успенская тогда сообщила о временном прекращении всей деятельности артиста "по состоянию здоровья". Кирковов исчез из публичного пространства на несколько недель, а его состояние медики описывали как критическое.

