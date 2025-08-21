Філіпу Кіркорову діагностували невиліковну хворобу: всі концерти перенесені (фото)

У російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримує путінський режим, діагностували цукровий діабет другого типу після тривалого загоєння опіків, які він отримав під час концерту в Санкт-Петербурзі у квітні цього року.

Хронічне захворювання потребує постійного медикаментозного контролю та щоденних ін'єкцій інсуліну. За повідомленнями російських медіа, Філіп Кіркоров скаржиться на характерні симптоми захворювання.

Проблеми зі здоров'ям виявилися після нещасного випадку на концерті в Санкт-Петербурзі, коли через несправність піротехнічного обладнання у виконавця загорівся піджак. Медиків насторожило те, що отримані опіки надзвичайно довго не загоювалися. Це стало підставою для додаткових обстежень.

Ознаки хвороби

Співак відчуває постійну слабкість, спрагу, скаржиться на "ватяні" ноги та різкі перепади настрою — від дратівливості до повної апатії. Через погіршення стану він вимушено скасував всі заплановані виступи. Найближчі концерти перенесені на лютий 2026 року.

Філіп Кіркоров начебто не прислухається до лікарів Фото: Instagram

Ускладнює лікування позиція самого артиста щодо медичних рекомендацій. "Кірковов категорично відмовляється від дієти, що значно ускладнює процес лікування", — зазначають медики.

Попри щоденну інсулінову терапію, його стан залишається нестабільним.

Інші діагнози

Після нещасного випадку лікарі діагностували у Філіпа Кіркорова запалення суглобів, частковий некроз шкіри та лімфаденопатію. Його піар-директорка Катерина Успенська тоді повідомила про тимчасове припинення всієї діяльності артиста "за станом здоров'я". Кірковов зник із публічного простору на кілька тижнів, а його стан медики описували як критичний.

