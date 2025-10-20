"Допоможи Філіпчику": Кіркоров відповів Пугачовій, яка публічно його принизила

58-річний Філіп Кіркоров вперше висловився про колишню дружину Аллу Пугачову на тлі скандального інтерв'ю, де вона назвала їхній шлюб фіктивним і публічно його принизила. Мовляв, вийшла заміж через жалість. Співачка згадала історію з матір’ю артиста, яка перед відходом просила допомогти синові.

Російський співак, що підтримує путінський режим та війну, заявив, що не тримає зла на колишню дружину, яка в розмові з журналісткою в еміграції Катериною Гордєєвою назвала їхній шлюб прикриттям та PR-акцією. З-поміж іншого артист називає 76-річну Пугачову великою співачкою і своєю близькою людиною.

"Що я можу сказати? Це моя близька людина, 10 років не викинеш з історії мого життя. Я вдячний, вона мене багато чому навчила. У мене немає до неї ніяких претензій і питань взагалі. Для мене це щасливий період мого життя, я вдячний за те, що вона мені дала, зробила для мене — велика співачка нашого часу", — заявив він у розмові з Муз-ТВ.

Відео дня

Коментар Алли Пугачової

Нагадаємо, що сама Алла Пугачова не підбирала слів, коментуючи причину їхнього шлюбу. Вона погодилась з Катериною Гордєєвою, що вийти заміж за Кіркорова можна хіба "з відчаю".

Співачка висловилась про їхні стосунки так: "Моя мама, поки була жива, говорила: "Допоможи Філіпчику". Його бабуся, яка дружила з моєю мамою: "Допоможи Філіпчику". Це було ще з підліткового віку. Я знала його маму. Я не любила Бедроса, але Вікторія була, звичайно, грандіозна жінка. Вона хворіла на рак. І в неї була шалена, просто надприродна любов до Філіпа, мені тоді незрозуміла".

Алла Пугачова назвала шлюб з Кіркоровим фіктивним Фото: YouTube

Співачка зауважила, що Кіркоров не може бути на неї ображений, бо вона "дала йому все", але зараз не помітно, що він їй за це вдячний. Ба більше, часто висмією артистку на різних російських пропагандистських програмах.

Шлюб Пугачової і Кіркорова

До слова, Пугачова і Кіркоров були одружені з 1994 по 2005 рік. Після розлучення у співачки почалися стосунки з ведучим і гумористом Максимом Галкіним. Пара одружилася у 2011 році, хоча і цей шлюб часто називають прикриттям.

У 2022 році Пугачова і Галкін покинули РФ через позицію Галкіна щодо війни, розв’язаної РФ в Україні. Пара жила в Ізраїлі, але потім переїхала на Кіпр. Подружжя виховує 12-річних дітей: сина Гаррі та дочку Лізу.

У Кіркорова є двоє дітей, народжених сурогатними матерями: 13-річна Алла-Вікторія (названа на честь матері артиста і Алли Пугачової) та 13-річний син Мартін.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Філіп Кіркоров потрапив у скандал: його вирішили перевірити на пропаганду ЛГБТ. Від підозр співака не врятувало навіть те, що він підтримує політику Володимира Путіна.

У березні 2025-го артист зіткнувся з втратою — його батько помер на 93-му році життя.

Ми також писали, що Кіркоров говорив про президента США Дональда Трампа, з яким йому довелося зустрітися.