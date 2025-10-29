СБУ оголосила Кіркорову підозру: у чому звинувачують та що загрожує прихильнику Кремля

Служба безпеки України повідомила про підозру російському артисту Філіпу Кіркорову через порушення порядку в'їзду на територію України з метою заподіяння шкоди національним інтересам.

Підставою для цього стали численні концерти в окупованому Криму та візити в Донецьку область, йдеться у повідомленні на сайті генерального прокурора України.

"Кіркоров Ф.Б., підтримуючи незаконні дії російської влади, спрямовані на порушення фундаментальних прав України на незалежність, суверенітет та територіальну цілісність, 18.03.2021 брав активну участь у мітингу-концерті, який відбувся на стадіоні "Лужніки" у м. Москва, де прямо висловлювався на підтримку РФ щодо анексії АРК", — йдеться у тексті підозри, яка датується 20 жовтням 2025 року.

Також спецслужби вказали у підозрі і його візити в окуповані Горлівку та Макіївку на Донеччині, де він надавав "гуманітарну допомогу", відвідував шпиталь з російськими військовими та висловлював підтримку окупаційній владі.

"Кіркоров Ф.Б, використовуючи свій високий суспільний статус та популярність, систематично бере участь у заходах, організованих російською владою, у тому числі на тимчасово окупованій території України, що спрямовані на підтримку окупаційної влади, легітимізацію тимчасової окупації АР Крим та інших територій України, а також на поширення пропаганди РФ", — зазначено у підозрі.

Кіркорову загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років за ч.2 ст. 332-1 ККУ (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

