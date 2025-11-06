"А чи не буде Баскова?": Оля Полякова злила мобільний номер Кіркорова (відео)

Співачка оприлюднила сцену зі свого документального фільму "Все буде добре, Оля", яка не потрапила до фінальної версії стрічки. Епізод, за словами артистки, викликав чимало суперечок ще на етапі монтажу.

У відео Полякова згадує російського співака Філіпа Кіркорова, з яким раніше спілкувалася. Під час розмови співачка навіть озвучує його номер телефону, що й спричинило хвилю обговорень у мережі. Фрагмент артистка опублікувала на своїх сторінці в Instagram.

"Він викликав багато суперечок під час створення фільму. Але після численних дискусій ми вирішили вирізати цей епізод, бо ці герої нам тут взагалі не потрібні — щоб ще про них згадувати", — пояснила Полякова.

Артистка також наголосила, що жодної дружби з людьми, які виправдовують агресію проти України, для неї не існує:

"Дружби не буває з тими, хто мовчки прийняв зло. Люди, які виправдовують війну, у моєму житті більше не існують! До таких — лише максимальна зневага й огида!"

Співачка порадила фанатам додивитися ролик до кінця, натякнувши, що "вони знають, що робити".

Реакції людей

У коментарях користувачі соцмережі зацінили хід Полякової:

"+79857625060, хто не встиг записати, для зручності ось номер телефону Філіпа Кіркорова";

"Ніколи середньостатистичний українець не міг би подумати, що буде мати номер телефону Ф. Кіркорова. Це ж й "іхніє" будуть дзвонити, нє? Нам би ще через пару недільок Таїчки та КАралінки номерочок";

"Обожнюю цю шалену жінку";

"Я подзвонила у ватсапі. Йшли гудки і потім скинув. Я написала йому "привіт від Олі Полякової";

"Дзвонити вночі треба, коли масовані атаки в нас";

"Дякую за номер. Я написала смс. Навіть якщо це неправда, мені стало легше. А чи не буде номера Баскова?".

