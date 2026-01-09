Оля Полякова показала сходство дочери с мужем-иностранцем: "Родила их я" (фото)

Украинская певица Оля Полякова продолжает отдыхать в заснеженном зимнем Буковеле вместе с дочкой Машей и ее мужем-иностранцем Эденом Пассарели.

В своем Instagram артистка опубликовала фото пары, сделанное во время зимнего отпуска. На снимке украинка и ее избранник-иностранец обнимаются и привлекают внимание поразительным сходством. И у Марии, и у Эдена одинаковые кудри и черты лица.

"Такое ощущение, что они брат и сестра. И родила их я", — пошутила Полякова-старшая.

Маша Полякова и Эден Пассарели Фото: instagram.com/marypoppers1/

Сама Маша тоже намекнула на сходство с мужем. Дочь артистки поделилась кадрами ночного свидания с Эденом в заснеженных Карпатах. На селфи супруги позируют вместе с домашним любимцем.

"Найдите три отличия", — написала Маша.

Маша Полякова и Эден Пассарели Фото: instagram.com/marypoppers1/

Маша Полякова и Эден Пассарели Фото: instagram.com/marypoppers1/

Дочь Оли Поляковой вышла замуж

Мария летом 2025 года вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли в США. Дочь Поляковой получает музыкальное образование в престижном колледже в Штатах, где учится также Эден.

Предложение юноша сделал на яхте. А певица впоследствии говорила, что очень хорошо относится к зятю-иностранцу.

