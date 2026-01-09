Оля Полякова показала сходство дочери с мужем-иностранцем: "Родила их я" (фото)
Украинская певица Оля Полякова продолжает отдыхать в заснеженном зимнем Буковеле вместе с дочкой Машей и ее мужем-иностранцем Эденом Пассарели.
В своем Instagram артистка опубликовала фото пары, сделанное во время зимнего отпуска. На снимке украинка и ее избранник-иностранец обнимаются и привлекают внимание поразительным сходством. И у Марии, и у Эдена одинаковые кудри и черты лица.
"Такое ощущение, что они брат и сестра. И родила их я", — пошутила Полякова-старшая.
Сама Маша тоже намекнула на сходство с мужем. Дочь артистки поделилась кадрами ночного свидания с Эденом в заснеженных Карпатах. На селфи супруги позируют вместе с домашним любимцем.
"Найдите три отличия", — написала Маша.
Дочь Оли Поляковой вышла замуж
Мария летом 2025 года вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли в США. Дочь Поляковой получает музыкальное образование в престижном колледже в Штатах, где учится также Эден.
Предложение юноша сделал на яхте. А певица впоследствии говорила, что очень хорошо относится к зятю-иностранцу.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- На Крещение 6 января Оля Полякова с семьей отправилась в Буковель.
- Артистка встретила Новый 2026 год с зятем Эденом Пассарели, который недавно впервые приехал из США в Украину.
Кроме того, Эден принес звездной теще из Украины кучу подарков во время первой встречи.