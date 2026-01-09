Оля Полякова показала схожість доньки з чоловіком-іноземцем: "Народила їх я" (фото)
Українська співачка Оля Полякова продовжує відпочивати в засніженому зимовому Буковелі разом з донькою Машею та її чоловіком-іноземцем Еденом Пассарелі.
У своєму Instagram артистка опублікувала фото пари, зроблене під час зимової відпустки. На знімку українка та її обранець-іноземець обіймаються та привертають увагу разючою схожістю. І в Марії, і в Едена однакові кучері та риси обличчя.
"Таке відчуття, що вони брат і сестра. І народила їх я", — пожартувала Полякова-старша.
Сама Маша теж натякнула на схожість з чоловіком. Донька артистки поділилася кадрами нічного побачення з Еденом у засніжених Карпатах. На селфі подружжя позує разом з домашнім улюбленцем.
"Знайдіть три відмінності", — написала Маша.
Донька Олі Полякової вийшла заміж
Марія влітку 2025 року одружилася з іноземцем Еденом Пассареллі у США. Дочка Полякової здобуває музичну освіту в престижному коледжі у Штатах, де навчається також Еден.
Пропозицію юнак зробив на яхті. А співачка згодом казала, що дуже добре ставиться до зятя-іноземця.
