Оля Полякова показала схожість доньки з чоловіком-іноземцем: "Народила їх я" (фото)

Українська співачка Оля Полякова продовжує відпочивати в засніженому зимовому Буковелі разом з донькою Машею та її чоловіком-іноземцем Еденом Пассарелі.

У своєму Instagram артистка опублікувала фото пари, зроблене під час зимової відпустки. На знімку українка та її обранець-іноземець обіймаються та привертають увагу разючою схожістю. І в Марії, і в Едена однакові кучері та риси обличчя.

"Таке відчуття, що вони брат і сестра. І народила їх я", — пожартувала Полякова-старша.

Маша Полякова та Еден Пассарелі Фото: instagram.com/marypoppers1/

Сама Маша теж натякнула на схожість з чоловіком. Донька артистки поділилася кадрами нічного побачення з Еденом у засніжених Карпатах. На селфі подружжя позує разом з домашнім улюбленцем.

"Знайдіть три відмінності", — написала Маша.

Донька Олі Полякової вийшла заміж

Марія влітку 2025 року одружилася з іноземцем Еденом Пассареллі у США. Дочка Полякової здобуває музичну освіту в престижному коледжі у Штатах, де навчається також Еден.

Відео дня

Пропозицію юнак зробив на яхті. А співачка згодом казала, що дуже добре ставиться до зятя-іноземця.

