Олі Поляковій — 47: що відомо про її чоловіка, якого називають "кримінальним авторитетом" (фото)

17 січня свій день народження відзначає одна з найвідоміших українських артисток — Оля Полякова. За роки кар’єри вона стала символом епатажу, сили та самоіронії, зібравши навколо себе мільйонну аудиторію прихильників. Співачка охоче ділиться творчими планами, жартує з публікою та не боїться говорити про складні теми. Водночас її особисте життя залишається значно більш закритим, особливо коли йдеться про родину.

У честь 47-го дня народження Олі Полякової Фокус розповідає про її стосунки з чоловіком, що про нього відомо, та чи справді він є кримінальним авторитетом.

Кохання без зайвої публічності

Оля Полякова вже багато років перебуває у шлюбі з бізнесменом Вадимом Буряковським. Її чоловік принципово уникає публічності, рідко з’являється на світських заходах і майже не дає інтерв’ю. Відомо, що він старший за співачку приблизно на 16 років, і саме ця різниця у віці свого часу викликала хвилю обговорень у медіа.

Сама Полякова неодноразово наголошувала, що для неї вік ніколи не був визначальним фактором у стосунках. За словами артистки, значно важливішими є підтримка, надійність і внутрішній спокій, які вона відчуває поруч із чоловіком.

Як починалися їхні стосунки

Історія кохання Олі Полякової та Вадима Буряковського почалася понад 20 років тому. На момент знайомства майбутній чоловік співачки був значно старшим, уже мав життєвий досвід і серйозне ставлення до сім’ї. Їхнє спілкування розвивалося поступово: спочатку між ними виникла дружба, яка з часом переросла у глибокі почуття.

За словами Полякової, на початку стосунків не все було просто — різний вік, погляди на життя і темп кар’єри ставали випробуванням. Водночас саме стриманість і раціональність Вадима допомогли їй відчути стабільність у період, коли її творчий шлях лише набирав обертів. Зрештою пара прийняла рішення узаконити стосунки і створити сім’ю.

"Відчуття фундаменту зі мною від першого дня. І через це я ніколи з ним не розлучуся. Я у цих відносинах не приймала рішення, і це на багато років зробило мене щасливою", — ділилася артистка.

Оля Полякова разом з Вадимом понад 20 років Фото: Instagram

Шлюб, перевірений роками

У 2025 році Оля Полякова та Вадим Буряковський відзначили 21 рік спільного життя. За цей час пара пережила різні періоди — і складні моменти, і кризи, і стрімке зростання популярності співачки. Полякова відкрито говорила, що у шлюбі бували непрості етапи, однак саме відвертість, діалог і взаємна повага допомогли зберегти стосунки.

"Я виросла в цьому шлюбі, в любові та теплі, і стала дорослою, незалежною і самовпевненою! І ми тепер батьки нашим прекрасним дівчаткам, а один одному — рідні люди, а ще ми найкращі друзі! Любов? Так, вона сама — доросла, безпечна, затишна!", — написала Полякова у своєму Instagram у день річниці.

Попри публічність Олі, їхній союз залишився максимально закритим для сторонніх. Подружжя свідомо не перетворює сімейне життя на медійне шоу, вважаючи, що особисте має залишатися особистим.

Родина і діти

У шлюбі Оля Полякова та Вадим Буряковський виховують двох доньок. Старша донька Марія народилася у 2005 році, а молодша Аліса — у 2011-му. Співачка час від часу ділиться сімейними моментами з ними у соцмережах.

Полякова не раз підкреслювала, що сім’я для неї — головна опора, а роль чоловіка у вихованні дітей і підтримці родини є надзвичайно важливою.

Пара виховує двох донечок Фото: Instagram

Хто він за фахом і стилем життя

За відкритими даними, Вадим Буряковський — бізнесмен, який у різні роки працював у фінансовій сфері та займався великим бізнесом. Його професійну діяльність пов’язують із банківським сектором і промисловістю. За словами Олі Полякової, у нього є завод, який він придбав давно, і разом із партнером вони виробляють комунальну/міську техніку (наприклад, снігоочисні машини, сміттєвози). Вадим не прагне слави, не веде активного публічного життя і воліє залишатися "людиною за кадром".

Чутки про кримінальне минуле

Окрема тема, яка періодично з’являється у жовтій пресі та соцмережах, — нібито кримінальне минуле чоловіка Полякової. Вадима Буряковського час від часу називають "кримінальним авторитетом", однак жодних офіційних підтверджень цим твердженням немає. У відкритому доступі відсутні судові вироки чи кримінальні справи, які б це підтверджували.

Сама Оля Полякова неодноразово різко реагувала на подібні закиди, називаючи їх вигадками та плітками. Вона зазначала, що успішних людей часто намагаються очорнити без жодних доказів.

Родина Полякової пережила чимало випробувань та криз Фото: Instagram

Погляд самої Олі Полякової

У численних інтерв’ю співачка зізнавалася, що її чоловік — повна протилежність сценічному образу "Суперблондинки". Він спокійний, стриманий і далекий від шоубізнесового хаосу. Саме цей баланс, за її словами, допомагає їй поєднувати яскраву сценічну кар’єру з сімейним життям.

