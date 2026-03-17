Полякова пожаловалась на поведение поляков на границе, но сеть ее не поддержала: "Приземлитесь" (видео)

Украинская певица Оля Полякова резко высказалась о своем опыте пересечения польской границы. Она заявила о, по ее мнению, предвзятом отношении к украинцам.

Артистка рассказала, что ехала в Лондон транзитом через Польшу, однако сама поездка отошла на второй план из-за неприятного инцидента на границе. По словам Поляковой, проверка была чрезвычайно тщательной: пограничники полностью осмотрели ее чемодан, просмотрели личные вещи и вели себя довольно резко. Об этом она сообщила в Instagram stories, параллельно опубликовав это в Threads.

Певица отметила, что почувствовала разницу в отношении — мол, к людям с европейскими паспортами, по ее наблюдениям, относились значительно мягче. Она призналась, что ситуация вызвала сильные эмоции, но ей удалось сдержаться.

"Хочу пожаловаться, меня распирает. Поляки к нам так плохо относятся. И очень по-другому относятся к иностранцам. Сегодня ночью перевернули весь мой чемодан. Что-то искали, рылись, в личных вещах тоже копались. К тому же еще и грубо разговаривали", — поделилась певица.

Реакция сети

"А Вы тоже так со мной разговаривали 10 лет назад, когда я попросила сфоткаться";

"Наверное вы включили огромную звезду, я не раз помогала нашим звездам делать концерты на площадях городов, то были такие, которые выходили из автобусов и даже не здоровались. Так может причина в вас и в вашем поведении. Немножко приземлитесь";

"Они разговаривали с вами на вашем же языке";

"А это все причина того, что некоторые наши украинцы ведут себя так, как будто им все все должны, поэтому и отношение ко всем одинаковое, к сожалению, потому что уравнивают всех к одному худшему примеру! Никто не будет с вами цацкаться, для них мы все одинаковые. Хотя я за 4 года с такими поляками не сталкивалась, слава Богу";

"Думаю, со своими подчиненными, вы так же разговариваете. Прежде чем говорить, что поляки какие-то не такие, нужно украинцам совершенствовать свое поведение и навыки общения, потому что у нас также, своих таких хватает";

"Сколько раз ездила — ни разу не столкнулась с хамством от польских пограничников. Наоборот, когда перевозила пса, мне очень помогли. Всегда говорю вежливо, с пониманием, что в чужой стране я являюсь лицом своего народа";

"Если вас это тригерит, то из вас это хлещет... Пересмотрите свое видео, как будто это не вы на нем... И все поймете! Не забывайте, что в других странах — вы обычная Оля Полякова, как и все мы — самые обычные люди";

"Именно поэтому стараюсь всегда лететь не через Польшу по возможности. Ехали в декабре на выступление в Праге, у нас был наш автобус с детьми и костюмами, перерыли все вверх дном и так же полячка кричала на нас и детей очень по хамски себя вела";

"Та же история. Мечтаю наконец напрямую лететь домой, а не через них. Каждый раз стресс. Унижают нас они, и злые, как те псы".

