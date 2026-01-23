Оля Полякова резко ответила хейтерам своей старшей дочери: "Совсем нет мозгов"
Известная украинская певица Оля Полякова вступила в публичный спор с хейтерами, которые раскритиковали ее старшую дочь Машу. Причиной конфликта стала реакция пользователей сети на новую песню девушки.
20-летняя Маша, дочь Оли Поляковой, в соцсетях опубликовала видео с перевоплощением под свой новый трек Queen и призвала подписчиков оценить работу, а также сообщила о предстоящем живом концерте в Бостоне.
"Как вам мое перевоплощение? А вы уже успели послушать мою новую песню Queen? Если нет — скорее слушайте на всех платформах", — написала Маша в подписи к опубликованному видео.
После публикации под сообщением появились едкие комментарии, в которых пользователи критиковали как творческие способности, так и внешность девушки. Это возмутило Олю Полякову, которая активно стала на защиту дочери и резко ответила хейтерам в комментариях. В частности, певица писала:
- "Г*дота ты, посылаю на тебя г**но!";
- "У тебя совсем нет мозгов. Зачем такое на свете, непонятно";
- "Смотри, зашло кривое на страницу и в***алось. А теперь пусть запор у тебя будет на всю жизнь".
