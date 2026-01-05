20-летняя дочь Оли Поляковой показалась с мужем в постели (фото)
Маша Полякова поделилась нежным видео, на котором проводит время вместе с мужем в постели. Пара отдыхает в белых халатах, наслаждаясь спокойной атмосферой после активного дня, а рядом с ними — пушистый любимец.
В ролике в Instagram девушка сказала с юмором: "У нас тут семейная идиллия, сериальчик. Считаю, что после лыж это — самое лучшее". Как известно, пара отдыхает на курорте в Карпатах.
Видео получилось теплым и максимально непринужденным. Таким образом Маша показала моменты уютного семейного отдыха без лишнего пафоса.
К слову, девушка также опубликовала видео с мамой певицей Олей Поляковой. Звезда проводит отдых с дочерью и ее мужем.
Дочь Оли Поляковой вышла замуж
Старшая дочь Оли Поляковой Мария официально вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли. Девушка даже вызвала слухи о беременности из-за быстрого хода событий, что сама Маша отрицала.
Сейчас девушка получает музыкальное образование в американском колледже Berklee. Ее муж также учится там. Они вместе играют в группе.
Бойфренд сделал предложение дочери Поляковой на яхте. Он держал в руках букет цветов, произнес речь, а потом стал на одно колено и предложил Маше выйти за него замуж. А та ответила согласием.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Маша Полякова похвасталась новой квартирой в США.
- Оля Полякова пожаловалась, что ей тяжело с младшей дочерью.
Кроме того, певицу на концерте подкололи за хиты на русском.