20-летняя дочь Оли Поляковой показалась с мужем в постели (фото)

Маша Полякова поделилась нежным видео, на котором проводит время вместе с мужем в постели. Пара отдыхает в белых халатах, наслаждаясь спокойной атмосферой после активного дня, а рядом с ними — пушистый любимец.

В ролике в Instagram девушка сказала с юмором: "У нас тут семейная идиллия, сериальчик. Считаю, что после лыж это — самое лучшее". Как известно, пара отдыхает на курорте в Карпатах.

Маша Полякова и ее муж Фото: Instagram

Видео получилось теплым и максимально непринужденным. Таким образом Маша показала моменты уютного семейного отдыха без лишнего пафоса.

К слову, девушка также опубликовала видео с мамой певицей Олей Поляковой. Звезда проводит отдых с дочерью и ее мужем.

Оля Полякова с дочкой Фото: Instagram

Дочь Оли Поляковой вышла замуж

Старшая дочь Оли Поляковой Мария официально вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли. Девушка даже вызвала слухи о беременности из-за быстрого хода событий, что сама Маша отрицала.

Сейчас девушка получает музыкальное образование в американском колледже Berklee. Ее муж также учится там. Они вместе играют в группе.

Бойфренд сделал предложение дочери Поляковой на яхте. Он держал в руках букет цветов, произнес речь, а потом стал на одно колено и предложил Маше выйти за него замуж. А та ответила согласием.

