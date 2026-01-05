20-річна донька Олі Полякової показалась з чоловіком у ліжку (фото)

Маша Полякова поділилася ніжним відео, на якому проводить час разом із чоловіком у ліжку. Пара відпочиває в білих халатах, насолоджуючись спокійною атмосферою після активного дня, а поруч з ними — пухнастий улюбленець.

У ролику в Instagram дівчина сказала з гумором: "У нас тут сімейна ідилія, серіальчик. Вважаю, що після лиж це — найкраще". Як відомо, пара відпочиває на курорті в Карпатах.

Маша Полякова і її чоловік Фото: Instagram

Відео вийшло теплим і максимально невимушеним. Таким чином Маша показала моменти затишного сімейного відпочинку без зайвого пафосу.

До слова, дівчина також опублікувала відео з мамою співачкою Олею Поляковою. Зірка проводить відпочинок з донькою та її чоловіком.

Оля Полякова з донькою Фото: Instagram

Донька Олі Полякової вийшла заміж

Старша донька Олі Полякової Марія офіційно вийшла заміж за іноземця Едена Пассареллі. Дівчина навіть викликала чутки про вагітність через швидкий перебіг подій, що сама Маша заперечила.

Відео дня

Наразі дівчина здобуває музичну освіту в американському коледжі Berklee. Її чоловік також навчається там. Вони разом грають у гурті.

Бойфренд освідчився доньці Полякової на яхті. Він тримав у руках букет квітів, виголосив промову, а потім став на одне коліно та запропонував Маші вийти за нього заміж. А та відповіла згодою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Маша Полякова похизувалася новою квартирою в США.

Оля Полякова поскаржилась, що їй тяжко з меншою дочкою.

Крім того, співачку на концерті підкололи за хіти російською.