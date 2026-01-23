Оля Полякова різко відповіла хейтерам своєї старшої дочки: "Зовсім немає мізків"

Відома українська співачка Оля Полякова вступила в публічну суперечку з хейтерами, які розкритикували її старшу доньку Машу. Причиною конфлікту стала реакція користувачів мережі на нову пісню дівчини.

20-річна Маша, дочка Олі Полякової, у соцмережах опублікувала відео з перевтіленням під свій новий трек Queen та закликала підписників оцінити роботу, а також повідомила про майбутній живий концерт у Бостоні.

"Як вам моє перевтілення? А ви вже встигли послухати мою нову пісню Queen? Якщо ні — швидше слухайте на всіх платформах", — написала Маша в підписі до опублікованого відео.

Після публікації під дописом з’явилися їдкі коментарі, в яких користувачі критикували як творчі здібності, так і зовнішність дівчини. Це обурило Олю Полякову, яка активно стала на захист доньки та різко відповіла хейтерам у коментарях. Зокрема, співачка писала:

Відео дня

"Г*дота ти, посилаю на тебе г**но!";

"У тебе зовсім немає мізків. Навіщо таке на світі, незрозуміло";

"Дивись, зайшло криве на сторінку і в***алося. А тепер нехай запор у тебе буде на все життя".

Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Тіна Кароль образилась на критику та нахамила глядачці. Вона різко відреагувала на негативний коментар до її нового кліпу на пісню "Балкони", звернувши увагу на вік користувачки мережі.

20-річна донька Олі Полякової показалась з чоловіком у ліжку.

Крім того, відомий комік Фелікс Редька згадав про Булгакова і вляпався в скандал.