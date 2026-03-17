"Мене розпирає": Оля Полякова образилась на поляків за приниження на кордоні

Українська співачка Оля Полякова різко висловилася про свій досвід перетину польського кордону. Вона заявила про, на її думку, упереджене ставлення до українців.

Артистка розповіла, що їхала до Лондона транзитом через Польщу, однак сама поїздка відійшла на другий план через неприємний інцидент на кордоні. За словами Полякової, перевірка була надзвичайно ретельною: прикордонники повністю оглянули її валізу, переглянули особисті речі та поводилися досить різко. Про це вона повідомила в Instagram stories, паралельно опублікувавши це в Threads.

Співачка зазначила, що відчула різницю у ставленні — мовляв, до людей із європейськими паспортами, за її спостереженнями, ставилися значно м’якше. Вона зізналася, що ситуація викликала сильні емоції, але їй вдалося стриматися.

"Хочу пожалітися, мене розпирає. Поляки до нас так погано ставляться. І дуже по-іншому відносяться до іноземців. Сьогодні вночі перевернули всю мою валізу. Щось шукали, рилися, в особистих речах теж копирсалися. До того ще й грубо розмовляли", — поділилася співачка.

Реакція мережі

"А Ви теж так зі мною розмовляли 10 років тому, коли я попросила сфоткатись";

"Напевно ви включили величезну зірку, я не раз допомагала нашим зіркам робити концерти на площах міст, то були такі, які виходили з автобусів і навіть не віталися. То може причина в вас і в вашій поведінці. Трішки приземліться";

"Вони розмовляли з вами вашою ж мовою";

"А це все причина того, що деякі наші українці поводять себе так, наче їм всі все винні, то тому і ставлення до всіх однакове, на жаль, бо рівняють всіх до одного найгіршого прикладу! Ніхто не буде з вами цяцькатись, для них ми всі однакові. Хоча я за 4 роки з такими поляками не стикалася, слава Богу";

"Думаю, зі своїми підлеглими, ви так само розмовляєте. Перш ніж казати, що поляки якісь не такі, потрібно українцям вдосконалювати свою поведінку і навички спілкування, бо в нас також, своїх таких вистачає";

"Скільки разів їздила — жодного разу не стикнулась з хамством від польських прикордонників. Навпаки, коли перевозила пса, мені дуже допомогли. Завжди говорю ввічливо, з розумінням, що в чужій країні я є обличчям свого народу";

"Якщо вас це тригерить, то із вас це тирчить… Перегляньте своє відео, як то наче це не ви на ньому… І все зрозумієте! Не забувайте, що в інших країнах — ви звичайна Оля Полякова, як і всі ми — самі звичайні люди";

"Саме тому намагаюсь завжди летіти не через Польщу за можливості. Їхали в грудні на виступ у Празі, у нас був наш автобус з дітьми та костюмами, перерили все до гори дном і так само полячка кричала на нас і дітей дуже по хамськи себе поводила";

"Та сама історія. Мрію нарешті напряму летіти додому, а не через них. Кожен раз стрес. Принижують нас вони, і злі, як ті пси".

