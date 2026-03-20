Чоловік Полякової заговорив про кризи в стосунках та розлучення

Шлюб Олі Полякової та її чоловіка, бізнесмена Вадима Буряковського, не раз проходив випробування емоціями та відстанню. Попри кризи й конфлікти, подружжя зберегло міцні стосунки й не ставило під сумнів своє майбутнє разом.

За словами Буряковського, за понад два десятиліття спільного життя у їхніх стосунках траплялися суперечки, спричинені емоційністю співачки. Водночас він наголошує: жоден конфлікт не був настільки серйозним, щоб загрожувати шлюбу. Про це він розповів у інтерв’ю Дмитру Гордону.

"Часто були скандали. Вона дуже емоційна людина. Може і вдарити, але це через емоції… Мені це смішно", — зізнався він.

Однією з головних причин напруження бізнесмен називає тривалі розлуки через насичений гастрольний графік артистки. Водночас він визнає, що раніше і сам приділяв роботі надто багато часу, фактично ставлячи її вище за сім’ю.

Попри це, пара, яка виховує двох доньок, ніколи серйозно не розглядала розлучення. Навіть у складні періоди їхній союз, за словами Буряковського, залишається стабільним і сповненим взаємного гумору.

"Оля заявила, що піде з цього шлюбу тільки вперед ногами. А я кажу, що вона не дочекається", — з гумором наголосив Вадим.

