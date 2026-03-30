"Компот прокис і вистрелив": Полякова висміяла чоловіка після інтервʼю Гордону (відео)

Після резонансного інтерв’ю чоловіка Олі Полякової Вадима, яке активно обговорюють у соцмережах уже який день і швидко розібрали на меми, співачка публічно відреагувала на скандал.

Під час нещодавнього концерту в Дніпрі, коли глядачі почали вигукувати "Вадік", зірка сцени жартома відреагувала. А відео шириться мережею.

Полякова висміяла чоловіка

"Тримайте чоловіків вдома. Закрийте на замок і тримайте вдома. Бо іноді, знаєте, мій Вадік — це як, знаєте, як наче в баби в льоху стояв компот, він перекис, і в якийсь день вистрелив. Хтось не бачив цього інтерв’ю, не розуміє про що мова, але хто бачив…" — сказала Полякова.

Після цього зал вибухнув сміхом та оплесками.

Що пишуть у коментарях люди:

"Вадик руле (казав правду, нічого там такого не сказано)".

"Яка не зручна правда".

"Якби чоловік сказав: "Закрийте свою жінку вдома на замок і тримайте вдома". Почалось би виття про сексизм".

"А шо він не так сказав. Правду".

Відео дня

Що наговорив чоловік Полякової

Нещодавно в інтерв’ю Дмитру Гордону чоловік співачки, бізнесмен Вадим Буряковський, розповів про своє ставлення до подруги та колеги коханої по шоу "Дорослі дівчатка" Маші Єфросиніної та її родини.

"Маша подобається на сцені. У житті вона не така відкрита. Завдяки Олі вона розкрилася. У першій передачі вона була затиснута. Я ж її дивився по телеканалу з Юрою Горбуновим, і вона мені як рідна", — сказав Буряковський.

Після цього чоловік співачки згадав, як між ним та Єфросиніною відбулося непорозуміння, та назвав чоловіка телеведучої Тимура Хромаєва "мажором".

Вадим Буряковський Фото: Threads

