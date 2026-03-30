"Компот прокис и выстрелил": Полякова высмеяла мужа после интервью Гордону (видео)

После резонансного интервью мужа Оли Поляковой Вадима, которое активно обсуждают в соцсетях уже который день и быстро разобрали на мемы, певица публично отреагировала на скандал.

Во время недавнего концерта в Днепре, когда зрители начали выкрикивать "Вадик", звезда сцены в шутку отреагировала. А видео распространяется по сети.

Полякова высмеяла мужа

"Держите мужчин дома. Закройте на замок и держите дома. Потому что иногда, знаете, мой Вадик — это как, знаете, как будто у бабы в погребе стоял компот, он перекис, и в какой-то день выстрелил. Кто-то не видел этого интервью, не понимает о чем речь, но кто видел..." — сказала Полякова.

После этого зал взорвался смехом и аплодисментами.

Что пишут в комментариях люди:

"Вадик рулит (говорил правду, ничего там такого не сказано)".

"Какая не удобная правда".

"Если бы мужчина сказал: "Закройте свою женщину дома на замок и держите дома". Начался бы вой о сексизме".

"А что он не так сказал. Правду".

Что наговорил муж Поляковой

Недавно в интервью Дмитрию Гордону муж певицы, бизнесмен Вадим Буряковский, рассказал о своем отношении к подруге и коллеге любимой по шоу "Взрослые девочки" Маше Ефросининой и ее семье.

"Маша нравится на сцене. В жизни она не такая открытая. Благодаря Оле она раскрылась. В первой передаче она была зажата. Я же ее смотрел по телеканалу с Юрой Горбуновым, и она мне как родная", — сказал Буряковский.

После этого муж певицы вспомнил, как между ним и Ефросининой произошло недоразумение, и назвал мужа телеведущей Тимура Хромаева "мажором".

Вадим Буряковский Фото: Threads

Оля Полякова пошутила, что после интервью Гордону ее муж "из дома больше не выйдет".

