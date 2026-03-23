Ефросинина нарушила молчание после скандального интервью мужа Поляковой

Украинская телеведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина поздравила мужа Тимура, который сейчас находится на войне, с днем рождения.

В Instagram звезда показала их архивные кадры и адресовала особые слова имениннику. Интересно, что это произошло как раз на фоне громкого интервью мужа Оли Поляковой Вадима, который назвал Хромаева "мажором", которому якобы все досталось без труда, что даже певице пришлось публично извиняться за это.

Маша Ефросинина обратилась к мужу

"С днем рождения, любимый! Всю нашу совместную жизнь я вижу тебя таким, каким знают только самые близкие — человеком, чьи принципы красноречивее любых высказываний. Человеком, который говорит поступками, которые весят больше слов", — написала звезда шоу "Взрослые девочки".

Ефросинина отметила, что опыт и знания именинника "работают сегодня там, где они наиболее ценны" — в оборонных технологиях и на фронте.

"И я каждый день на протяжении этих лет повторяю тебе, как горжусь путем, который ты выбрал. Как гордятся тобой наши дети", — отметила телеведущая.

В частности, звезда отметила, что благодарна любимому за то, что все эти годы учит ее держать фокус на главном — том, что они делают в этой жизни, и не обращать внимания на шум, который не "имеет никакого отношения" к их реальности.

"Больше всего жалею, что не могу сейчас тебя просто обнять. Но твое спокойствие и вера в нашу победу вдохновляют меня каждый день", — добавила Ефросинина, в очередной раз публично признавшись в своих чувствах к Тимуру.

Маша Ефросинина с супругом Тимуром Фото: Instagram mashaefrosinina

Маша Ефросинина с мужем Тимуром Фото: Instagram mashaefrosinina

Маша Ефросинина с мужем Тимуром Фото: Instagram mashaefrosinina

Тимур Хромаев с сыном Фото: Instagram mashaefrosinina

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Полякова пошутила, что после интервью Гордону ее муж Вадим "из дома больше не выйдет".

По словам Буряковского, за более чем два десятилетия совместной жизни с Поляковой в их отношениях случались споры, вызванные эмоциональностью певицы.

Кроме того, Маша Ефросинина поздравила с днем рождения свою старшую дочь Нану. Девушке исполнилось 22 года в феврале.