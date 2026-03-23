Єфросиніна порушила мовчання після скандального інтервʼю чоловіка Полякової

Українська телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна привітала чоловіка Тимура, який зараз перебуває на війні, з днем народження.

В Instagram зірка показала їхні архівні кадри та адресувала особливі слова імениннику. Цікаво, що це сталося якраз на фоні гучного інтервʼю чоловіка Олі Полякової Вадима, який назвав Хромаєва "мажором", якому начебто все дісталося без зусиль, що навіть співачці довелося публічно просити вибачення за це.

Маша Єфросиніна звернулася до чоловіка

"З днем народження, коханий! Все наше спільне життя я бачу тебе таким, яким знають лише найближчі — людиною, чиї принципи красномовніші за будь-які вислови. Людиною, яка говорить вчинками, що важать більше за слова", — написала зірка шоу "Дорослі дівчата".

Єфросиніна наголосила, що досвід та знання іменинника "працюють сьогодні там, де вони найбільш цінні" — в оборонних технологіях та на фронті.

Відео дня

"І я щодня протягом цих років повторюю тобі, як пишаюся шляхом, який ти обрав. Як пишаються тобою наші діти", — зазначила телеведуча.

Зокрема, зірка наголосила, що вдячна коханому за те, що всі ці роки вчить її тримати фокус на головному — тому, що вони роблять у цьому житті, та не звертати уваги на шум, який не "має жодного відношення" до їхньої реальності.

"Найбільше шкодую, що не можу зараз тебе просто обійняти. Але твій спокій і віра в нашу перемогу надихають мене щодня", — додала Єфросиніна, вчергове публічно зізнавшись у своїх почуттях до Тимура.

Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Фото: Instagram mashaefrosinina

Тимур Хромаєв із сином Фото: Instagram mashaefrosinina

Крім того, Маша Єфросиніна привітала з днем народження свою старшу доньку Нану. Дівчині виповнилося 22 роки в лютому.