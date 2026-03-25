Вслід за чоловіком Полякової: Лєра Мандзюк публічно "підколола" Єфросиніну (відео)

Українська комікеса Лєра Мандзюк публічно "підколола" Машу Єфросиніну на одному із заходів. Це сталося якраз на фоні гучного обговорення інтервʼю чоловіка Олі Полякової.

У TikTok шириться відео, на якому Мандзюк сказала, що телеведучій не варто ділитися порадами щодо життя, а залишити їх при собі.

Лєра Мандзюк підколола Машу Єфросиніну

"Як на твоєму фоні не відчувати себе ущербно, Маріє? Хариш! Роздражаш! Бісиш із усієї сили. І хто, як не я, скаже це тобі не позаочі, а отако", — сказала стендап-комікеса.

"А я можу багато чого навчити, допомогти в житті", — відреагувала Єфросиніна.

"Ну і держи собі це", — відповіла Лєра.

Що пишуть в коментарях: "Мені шкода Машу", "Лєра молодець", "Взула. Оце талант", "Нуль гумору в Маші, нуль імпровізації", "Ну а мені подобається Лєра, виглядає супер та потужна харизма та матеріал".

Що наговорив чоловік Полякової

Нещодавно в інтерв’ю Дмитру Гордону чоловік співачки Вадим Буряковський розповів про своє ставлення до подруги дружини Маші Єфросиніної та її родини.

"Маша подобається на сцені. У житті вона не така відкрита. Завдяки Олі вона розкрилася. У першій передачі вона була затиснута. Я ж її дивився по телеканалу з Юрою Горбуновим, і вона мені як рідна. Нічого не кажу, а потім ця трансформація. І їй доводиться доводити, що вона – найкраща. Це ж важко. У неї і у багатьох є ця риса", — сказав Буряковський.

Після цього чоловік Полякової згадав, як між ним та Єфросиніною відбулося непорозуміння, та назвав чоловіка телеведучої Тимура Хромаєва "мажором".

Вадим Буряковський

Оля Полякова згодом публічно перепросила в родини Єфросиніної.

