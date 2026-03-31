"Я більше не можу мовчати": продюсерка Полякової висунула серйозні звинувачення проти її чоловіка

Колишня продюсерка української співачки Олі Полякової, Ірина Ковальська (Розалія Романова), різко відреагувала на слова чоловіка зірки Вадима Буряковського та публічно висунула проти бізнесмена звинувачення.

Продюсерка опублікувала серію дописів в Instagram, де розповіла свою правду. За словами Романової, вона "мовчала про це багато років, бо було занадто страшно", але тепер вирішила говорити прямо.

Експродюсерка Полякової відповіла на інтервʼю Буряковського

Романова прокоментувала слова чоловіка Олі Полякової щодо своєї зовнішності.

"Так, у мене дійсно нетипова зовнішність… Все життя я боролася із зайвою вагою. Це гормональні проблеми, а не просто гарний апетит… Але я завжди була енергійною і відданою своїй справі, чим би не займалася", — зазначила жінка.

Зокрема, продюсерка заявила, що під час розриву співпраці з Поляковою зазнала сильного тиску. Окремо Розалія згадала свого чоловіка Олександра Ковальського, який працював концертним директором співачки. Жінка заговорила насильство з боку Буряковського, яке, за її словами, призвело до інвалідності та подальшої смерті Олександра.

Продюсерка Полякової відповіла на інтервʼю Буряковського

"Вадік щиро розповідає, як довів мого чоловіка до інвалідності й смерті. Людина відкрито, спокійно, майже буденно і навіть з посмішкою розповідає про події, які колись перевернули моє життя. Про те, як "вирішувалися питання". І я розумію: я більше не можу мовчати. Було зруйновано все: мій бізнес, моя сім’я, моє життя. Наслідки тих подій я відчуваю до сьогодні. Вони залишили слід, який неможливо стерти. І тепер, коли ця історія звучить публічно і цинічно… Коли сам винуватець тих подій говорить про це відкрито… і навіть хизується цим, я більше не хочу бути тією, хто мовчить", — зазначила Романова.

Розалія Романова заговорила про насильство з боку чоловіка Полякової

Що казав Буряковський

Бізнесмен нещодавно дав скандальне та мемне інтерв’ю Дмитру Гордону, у якому обговорив Машу Єфросиніну та її чоловіка Тимура Хромаєва, якого назвав мажором.

Втім, він також принизливо висловився про зовнішність першої продюсерки своєї дружини, а також сказав, що Романова нібито "обкрадала" Полякову під час їхньої співпраці, яка тривала від 1999 до 2004 року.

"Вона поводилася, як королева. В Олі був з нею контракт і вона мала допрацьовувати. А концертним директором Олі був чоловік цієї. І коли ми вже почали з Олею, то я кажу, що треба кидати її, бо тому що… І я його так ногами штовхаю й він в’їжджає в стіну й падає. Кажу: "Встав, побіг і говори їй, щоб вона швидко підписала контракт. У мене немає часу". І він забігає до офісу, вони виходять і кажуть, що контракт підписаний", — розповідав чоловік артистки.

На звинувачення Романової наразі ні Полякова, ні Буряковський не відреагували.

