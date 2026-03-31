"Я больше не могу молчать": продюсер Поляковой выдвинула серьезные обвинения против ее мужа

Бывшая продюсер украинской певицы Оли Поляковой, Ирина Ковальская (Розалия Романова), резко отреагировала на слова мужа звезды Вадима Буряковского и публично выдвинула против бизнесмена обвинения.

Продюсер опубликовала серию постов в Instagram, где рассказала свою правду. По словам Романовой, она "молчала об этом много лет, потому что было слишком страшно", но теперь решила говорить прямо.

Экс-продюсер Поляковой ответила на интервью Буряковского

Романова прокомментировала слова мужа Оли Поляковой относительно своей внешности.

"Да, у меня действительно нетипичная внешность... Всю жизнь я боролась с лишним весом. Это гормональные проблемы, а не просто хороший аппетит... Но я всегда была энергичной и преданной своему делу, чем бы ни занималась", — отметила женщина.

В частности, продюсер заявила, что во время разрыва сотрудничества с Поляковой испытала сильное давление. Отдельно Розалия вспомнила своего мужа Александра Ковальского, который работал концертным директором певицы. Женщина заговорила о насилии со стороны Буряковского, которое, по ее словам, привело к инвалидности и последующей смерти Александра.

"Вадик искренне рассказывает, как довел моего мужа до инвалидности и смерти. Человек открыто, спокойно, почти буднично и даже с улыбкой рассказывает о событиях, которые когда-то перевернули мою жизнь. О том, как "решались вопросы". И я понимаю: я больше не могу молчать. Было разрушено все: мой бизнес, моя семья, моя жизнь. Последствия тех событий я ощущаю до сих пор. Они оставили след, который невозможно стереть. И теперь, когда эта история звучит публично и цинично... Когда сам виновник тех событий говорит об этом открыто... и даже кичится этим, я больше не хочу быть той, кто молчит", — отметила Романова.

Розалия Романова заговорила о насилии со стороны мужа Поляковой

Что говорил Буряковский

Бизнесмен недавно дал скандальное и мемное интервью Дмитрию Гордону, в котором обсудил Машу Ефросинину и ее мужа Тимура Хромаева, которого назвал мажором.

Впрочем, он также унизительно высказался о внешности первой продюсера своей жены, а также сказал, что Романова якобы "обворовывала" Полякову во время их сотрудничества, которое длилось с 1999 по 2004 год.

"Она вела себя, как королева. У Оли был с ней контракт и она должна была дорабатывать. А концертным директором Оли был муж этой. И когда мы уже начали с Олей, то я говорю, что надо бросать ее, потому что... И я его так ногами толкаю и он въезжает в стену и падает. Я говорю: "Встал, побежал и говори ей, чтобы она быстро подписала контракт. У меня нет времени". И он забегает в офис, они выходят и говорят, что контракт подписан", — рассказывал муж артистки.

На обвинения Романовой пока ни Полякова, ни Буряковский не отреагировали.

