Скандал из-за концерта Виктора Павлика: Оля Полякова считает, что его жена хайпует

Украинская исполнительница Оля Полякова высказалась относительно резонанса, который возник после концерта Виктора Павлика в столице, и резко раскритиковала его жену, заподозрив ее в попытке привлечь внимание.

В течение последних дней тема выступления во "Дворце Украина" активно обсуждается в сети. К дискуссии присоединилась и Полякова, которая сначала отреагировала на заявления Екатерины Репьяховой о якобы использовании адреналина для поддержания голоса артиста. Тогда певица иронично заметила, что это "единственный способ зазвучать". Впоследствии она уточнила свою позицию, объяснив, что ее слова были неправильно интерпретированы.

Оля Полякова написала Екатерине Репяховой

По ее словам, адреналин не вводят инъекционно, а применяют другим способом — наносят на голосовые связки для достижения эффекта.

"Увидела в Интернете, что много новостей о том, что я поддержала идею уколоть в связки Павлику адреналин. Все, кто причастен к вокалу, знают, что адреналин в связки никто не колет. Адреналин исключительно поливают на связки, чтобы сосуды сузились и появился голос, пение. Это абсолютно безвредная процедура", — говорит артистка.

Відео дня

Кроме этого, Полякова резко высказалась в адрес Репьяховой, заявив, что скандал вокруг ситуации был создан намеренно. Она также возмутилась тем, что блогерша обнародовала их частную переписку, и предупредила о возможных последствиях таких действий.

Виктор Павлик с женой

"Эта женщина — жена Павлика — она просто хайпует на этой истории. Кто очень переживает за сердце Павлика, как вы думаете, скандал, который она устроила вокруг него, он ему на сердце не повлияет? Еще одно! Если вы выкладываете личную переписку, то будьте готовы получить", — подытожила артистка.

