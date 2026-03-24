"Публичное унижение": Павлик — о скандале на концерте в Киеве (фото)

Народный артист Виктор Павлик впервые публично рассказал, что на самом деле произошло во время его юбилейного выступления 21 марта. Он возмущен не только решением организаторов, но и словами в адрес его жены.

Известный украинский певец Виктор Павлик наконец решил сам расставить все точки над "і" вокруг истории с его концертом. Артист в Facebook не скрывает раздражения: выступление остановили, хотя никаких реальных причин для этого, по его словам, не было.

Позиция Виктора Павлика

По словам певца, в тот вечер он чувствовал себя нормально, голос держался хорошо, со здоровьем все было в порядке. Впрочем, выступление прервали — и это, говорит он, стало лишь началом неприятностей.

Важно

Далее последовали публичные оскорбления, давление и, в частности, неприемлемые слова в адрес его жены и концертного директора Екатерины Репьяховой — с намеком, что ее "место дома".

Відео дня

"Такие фразы — это дискриминация. Они не имеют ничего общего ни с уважением к человеку, ни к его профессии", — написал Виктор Павлик в своих социальных сетях.

Он также подчеркнул, что полностью на стороне жены, которая решила не молчать о том, что произошло. По его убеждению, замалчивание подобных вещей лишь позволяет им повторяться.

Позиция Виктора Павлика относительно скандала на концерте

"Я благодарен каждому зрителю, который был в зале в тот вечер, за поддержку, тепло и любовь. Я обязательно спою на бис!" — подытожил артист.

Контекст: скандал на концерте Павлика

По версии Репьяховой, после одной из песен во время выступления Виктора Павлика концерт внезапно остановили. Организаторы заявили, что артист "ужасно поет", и даже вызвали врача с предложением ввести адреналин.

Музыкальный продюсер мероприятия Дмитрий Саратский изложил свою версию событий. По его словам, пауза была сугубо профессиональным решением. Позиции сторон, очевидно, кардинально расходятся.

На опубликованных видео и аудио мужчина, похожий на украинского продюсера Сергея Пермана, разговаривает на русском на повышенных тонах, требуя удалить записи с телефона.