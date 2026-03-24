"Публічне приниження": Павлік — про скандал на концерті у Києві (фото)

Народний артист Віктор Павлік уперше публічно розповів, що насправді сталося під час його ювілейного виступу 21 березня. Він обурений не лише рішенням організаторів, а й словами на адресу його дружини.

Відомий український співак Віктор Павлік нарешті вирішив сам розставити всі крапки над "і" довкола історії з його концертом. Артист у Facebook не приховує роздратування: виступ зупинили, хоча жодних реальних причин для цього, за його словами, не було.

Позиція Віктора Павліка

За словами співака, того вечора він почувався нормально, голос тримався добре, зі здоров'ям усе було гаразд. Утім, виступ перервали — і це, каже він, стало лише початком неприємностей.

Далі пішли публічні образи, тиск і, зокрема, неприйнятні слова на адресу його дружини та концертної директорки Катерини Реп’яхової — із натяком, що її "місце вдома".

"Такі фрази — це дискримінація. Вони не мають нічого спільного ні з повагою до людини, ні до її професії", — написав Віктор Павлік в своїх соціальних мережах.

Він також підкреслив, що повністю на боці дружини, яка вирішила не мовчати про те, що сталося. На його переконання, замовчування подібних речей лише дозволяє їм повторюватися.

"Я вдячний кожному глядачу, який був у залі того вечора, за підтримку, тепло і любов. Я обов’язково заспіваю на біс!" — підсумував артист.

Контекст: скандал на концерті Павліка

За версією Реп’яхової, після однієї з пісень під час виступу Віктора Павліка концерт раптово зупинили. Організатори заявили, що артист "жахливо співає", і навіть викликали лікаря з пропозицією ввести адреналін.

Музичний продюсер заходу Дмитро Саратський виклав свою версію подій. За його словами, пауза була суто професійним рішенням. Позиції сторін, очевидно, кардинально розходяться.

На опублікованих відео та аудіо чоловік, схожий на українського продюсера Сергія Пермана, розмовляє російською на підвищених тонах, вимагаючи видалити записи із телефону.