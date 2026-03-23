Дружина Віктора Павліка закликала працівників "Палацу Україна" піти у відставку: нові деталі скандалу (фото)

У шоу-бізнесі розгортається новий конфлікт навколо концерту Віктора Павліка в "Палаці Україна", який відбувся 21 березня. Його дружина та директорка Катерина Реп'яхова публічно звинуватила організаторів у тиску та приниженні артиста — і закликала керівництво палацу піти у відставку.

Хоча ім’я прямо не звучало, Реп'яхова згадує "людину, яка вважає, що палац — її власність". Ймовірно, йдеться про художнього керівника Сергія Пермана. Фокус розповідає про нові деталі конфлікту.

Версія Реп'яхової

За словами Реп'яхової, під час концерту виступ Павліка несподівано зупинили — нібито без запланованого антракту. Артисту, за її твердженням, сказали, що він "жахливо співає" і запропонували викликати лікаря та зробити укол адреналіну.

Вона також заявляє, що ще до концерту їй забороняли публікувати фото та відео з репетицій, аргументуючи це тим, що Павлік "погано виглядає". Окрім цього, за її словами, на команду чинився тиск, а після інциденту деякі артисти телефонували та просили "вступитися" за організаторів.

Відео дня

Реп'яхова стверджує, що має відеодокази ситуації та відмовляється мовчати, звинувачуючи частину команди у співучасті та замовчуванні.

Версія Завальської

Публічно на захист команди виступила співачка Анна Завальська. Її чоловік, Дмитро Саратський, був саундпродюсером концерту і працює з палацом.

За її словами, рішення зупинити виступ було професійним і ухваленим у моменті — щоб зберегти голос артиста та довести концерт до гідного фіналу. Вона наголошує: це не було приниженням.

Завальська також заявила, що поведінка Реп'яхової за лаштунками виглядала як провокація: мовляв, були емоційний тиск, конфлікти та ультимативний тон у спілкуванні з командою.

Окремо вона підкреслила, що Павлік уперше за 10 років вийшов із сольним концертом на велику сцену палацу, а відсутність його хітів у медіапросторі раніше пояснюється питаннями прав, а не забуттям артиста.

Що каже Перман

Сам Сергій Перман коротко відреагував у коментарях, подякувавши за підтримку Завальській та зазначивши, що "жертва в цій ситуації — інша людина".

Скандал в "Палаці Україна": що відомо

Катерина Реп'яхова раніше заявила про психологічний тиск і погрози з боку організаторів під час ювілейного концерту 21 березня. За її словами, вона зіткнулася з приниженням і агресивною комунікацією, а глядачам нібито забороняли танцювати та дарувати квіти артисту.

Реп'яхова також стверджувала, що має зафіксовані докази інциденту і вимагала публічних вибачень від "Палацу Україна". Водночас у палаці вже перепросили Катерину приватно, визнавши поведінку одного з представників неприйнятною.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Катерина потребувала публічних вибачень від "Палацу Україна" за комунікацію під час концерту. Представники закладу публічно висловились щодо ситуації.

Анна Трінчер пожартувала над Віталієм Козловським після його гучного концерту у "Палаці Україна".

Фокус також повідомляв, що у Тіни Кароль розійшлася сукня під час виступу на MUZVAR AWARDS у "Палаці спорту".