Жена Виктора Павлика призвала работников "Дворца Украина" уйти в отставку: новые детали скандала (фото)

В шоу-бизнесе разворачивается новый конфликт вокруг концерта Виктора Павлика во "Дворце Украина", который состоялся 21 марта. Его жена и директор Екатерина Репьяхова публично обвинила организаторов в давлении и унижении артиста — и призвала руководство дворца уйти в отставку.

Хотя имя прямо не звучало, Репьяхова упоминает "человека, который считает, что дворец — его собственность". Вероятно, речь идет о художественном руководителе Сергее Пермане. Фокус рассказывает о новых деталях конфликта.

Версия Репьяховой

По словам Репьяховой, во время концерта выступление Павлика неожиданно остановили — якобы без запланированного антракта. Артисту, по ее утверждению, сказали, что он "ужасно поет" и предложили вызвать врача и сделать укол адреналина.

Она также заявляет, что еще до концерта ей запрещали публиковать фото и видео с репетиций, аргументируя это тем, что Павлик "плохо выглядит". Кроме этого, по ее словам, на команду оказывалось давление, а после инцидента некоторые артисты звонили и просили "вступиться" за организаторов.

Репяхова утверждает, что имеет видеодоказательства ситуации и отказывается молчать, обвиняя часть команды в соучастии и замалчивании.

Репяхова о скандале

Версия Завальской

Публично в защиту команды выступила певица Анна Завальская. Ее муж, Дмитрий Саратский, был саундпродюсером концерта и работает с дворцом.

По ее словам, решение остановить выступление было профессиональным и принятым в моменте — чтобы сохранить голос артиста и довести концерт до достойного финала. Она подчеркивает: это не было унижением.

Завальская также заявила, что поведение Репьяховой за кулисами выглядело как провокация: мол, были эмоциональное давление, конфликты и ультимативный тон в общении с командой.

Отдельно она подчеркнула, что Павлик впервые за 10 лет вышел с сольным концертом на большую сцену дворца, а отсутствие его хитов в медиапространстве ранее объясняется вопросами прав, а не забвением артиста.

Завальская о скандале

Что говорит Перман

Сам Сергей Перман коротко отреагировал в комментариях, поблагодарив за поддержку Завальской и отметив, что "жертва в этой ситуации — другой человек".

Реакция Пермана относительно скандала

Скандал во "Дворце Украина": что известно

Екатерина Репяхова ранее заявила о психологическом давлении и угрозах со стороны организаторов во время юбилейного концерта 21 марта. По ее словам, она столкнулась с унижением и агрессивной коммуникацией, а зрителям якобы запрещали танцевать и дарить цветы артисту.

Репьяхова также утверждала, что имеет зафиксированные доказательства инцидента и требовала публичных извинений от "Дворца Украина". В то же время во дворце уже извинились Екатерину приватно, признав поведение одного из представителей неприемлемым.

