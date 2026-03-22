Жена Виктора Павлика рассказала об унижении на концерте мужа: Дворец "Украина" отреагировал

Екатерина Павлик (Репяхова) публично обратилась во Дворец "Украина", сообщив о психологическом давлении и угрозах со стороны организаторов юбилейного концерта Виктора Павилко, который состоялся 21 марта.

Екатерина Павлик, которая является женой и концертным директором Виктора Павилко, потребовала публичных извинений от Дворца "Украина" за коммуникацию во время концерта. Подробностями инцидента она поделилась в Instagram Stories.

Жена певца рассказала, что столкнулась с унижением и незаслуженной агрессией в свою сторону. Она также отметила, что людям не давали танцевать и дарить цветы артисту, когда они хотят.

Екатерина Павлик о поведении организаторов концерта Екатерина Павлик о поведении организаторов концерта Екатерина Павлик о поведении организаторов концерта

"То, что произошло, выходит за пределы профессиональной этики и человеческого уважения. У меня с зафиксированы факты, включая угрозы, которые я получала", — написала женщина.

Важно

По словам Екатерины, за кулисами ей уже принесли извинения, однако этого недостаточно. Она отметила, что Дворец "Украина" должен публично извиниться и пересмотреть свою позицию относительно внутренней культуры общения и отношения к людям и зрителям.

Відео дня

"Я в состоянии сильного шока и мне нужно время, чтобы это прожить и прийти в себя. Спасибо каждому из вас за поддержку, за тепло из зала и за ваши слова. Это единственное, что сейчас держит", — подчеркнула Екатерина.

Реакция Дворца "Украина"

Дворец "Украина" публично извинился перед Екатериной Павлик, признав, что продюсер концерта позволил себе неприемлемое поведение. Представители учреждения назвали ситуацию недопустимой и отметили, что никакие сложные условия и обстоятельства не оправдывают такое отношение к человеку.

Официальная реакция Дворца "Украина"

"Мы приносим искренние извинения Екатерине Николаевне. Уже проведена работа, и вчера в мессенджер Екатерины Николаевны уже были отправлены личные извинения от мужчины, который позволил себе недопустимое поведение", — говорится в публикации.

