Дружина Віктора Павліка розповіла про приниження на концерті чоловіка: Палац "Україна" відреагував

Катерина Павлік (Репяхова) публічно звернулась до Палацу «Україна», повідомивши про психологічний тиск та погрози з боку організаторів ювілейного концерту Віктора Павілка, що відбувся 21 березня.

Катерина Павлік, яка є дружиною та концертним директором Віктора Павілка, потребувала публічних вибачень від Палацу "Україна" за комунікацію під час концерту. Подробицями інциденту вона поділилася в Instagram Stories.

Дружина співака розповіла, що зіткнулася з приниженням та незаслуженою агресією у свій бік. Вона також зазначила, що людям не давали танцювати та дарувати квіти артисту, коли вони хочуть.

"Те, що відбулося, виходить за межі професійної етики і людської поваги. У мене с зафіксовані факти, включаючи погрози, які я отримувала", — написала жінка.

"Прошу вибачення": Козловський зі сцени зупинив концерт у Кременчуці і скасував виступ в іншому місті (відео)

За словами Катерини, за кулісами їй вже принесли вибачення, однак цього недостатньо. Вона зазначила, що Палац "Україна" має публічно перепросити та переглянути свою позицію щодо внутрішньої культури спілкування та ставлення до людей і глядачів.

"Я в стані сильного шоку і мені потрібен час, щоб це прожити і прийти до тями. Дякую кожному з вас за підтримку, за тепло із залу і за ваші слова. Це єдине, що зараз тримає", — наголосила Катерина.

Реакція Палацу "Україна"

Палац "Україна" публічно вибачився перед Катериною Павлік, визнавши, що продюсер концерту дозволив собі неприйнятну поведінку. Представники установи назвали ситуацію неприпустимою та наголосили, що жодні складні умови та обставини не виправдовують таке відношення до людини.

"Ми приносимо щирі вибачення Катерині Миколаївні. Вже проведено роботу, і вчора в месенджер Катерини Миколаївни вже були надіслані особисті вибачення від чоловіка, який дозволив собі неприпустиму поведінку", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, Анна Трінчер пожартувала над Віталієм Козловським після його гучного концерту у Палаці "Україна".

Фокус також повідомляв, що у Тіни Кароль розійшлася сукня під час виступу на MUZVAR AWARDS у Палаці спорту.