У Тіни Кароль розійшлася сукня просто на сцені: співачка не розгубилася (відео)

Українська співачка потрапила у курйозну ситуацію просто під час виступу на MUZVAR AWARDS у столичному Палаці спорту. Під час одного з танцювальних номерів на сцені в артистки раптово розійшлася сукня, однак вона професійно продовжила шоу, не перериваючи виступ.

Тіна Кароль стала секретною гостею церемонії нагородження та виконала свої популярні хіти разом із балетом. Її перформанс поєднав потужний вокал, динамічні танці та складні підтримки з танцівниками. Саме під час однієї з таких взаємодій із партнером у співачки несподівано розійшлася сукня. Відео моменту опублікувала користувачка Instagram із ніком natali_tn, пожартувавши, що "навіть сукня не витримала такого виступу".

Спочатку артистка на мить розгубилася, однак швидко взяла себе в руки й продовжила номер так, ніби нічого не сталося. Тіна майстерно відіграла сцену відповідно до настрою пісні "Тепер я знаю", не порушивши хід виступу.

До речі, саме на цій церемонії Кароль уперше наживо виконала українськомовну версію пісні "Тепер я знаю", яка є адаптацією композиції "Зачем я знаю".

Після завершення енергійного номера співачка непомітно для глядачів виправила ситуацію з костюмом. Згодом у своєму фотоблозі вона поділилася емоціями від виступу та подякувала команді й глядачам.

У Тіни Кароль розійшлась сукня на сцені

"Це було надзвичайно, по-особливому та дуже хвилююче. Вперше зазвучала пісня "Тепер я знаю" на сцені українською. Ми це зробили! Дякую команда! Дякую глядачі! Дякую", — написала співачка.

