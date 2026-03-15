У Тины Кароль разошлось платье прямо на сцене: певица не растерялась (видео)

Украинская певица попала в курьезную ситуацию прямо во время выступления на MUZVAR AWARDS в столичном Дворце спорта. Во время одного из танцевальных номеров на сцене у артистки внезапно разошлось платье, однако она профессионально продолжила шоу, не прерывая выступление.

Тина Кароль стала секретной гостьей церемонии награждения и исполнила свои популярные хиты вместе с балетом. Ее перформанс соединил мощный вокал, динамичные танцы и сложные поддержки с танцовщиками. Именно во время одного из таких взаимодействий с партнером у певицы неожиданно разошлось платье. Видео момента опубликовала пользовательница Instagram с ником natali_tn, пошутив, что "даже платье не выдержало такого выступления".

Сначала артистка на мгновение растерялась, однако быстро взяла себя в руки и продолжила номер так, будто ничего не произошло. Тина мастерски отыграла сцену в соответствии с настроением песни "Теперь я знаю", не нарушив ход выступления.

Кстати, именно на этой церемонии Кароль впервые вживую исполнила украиноязычную версию песни "Тепер я знаю", которая является адаптацией композиции "Зачем я знаю".

После завершения энергичного номера певица незаметно для зрителей исправила ситуацию с костюмом. Впоследствии в своем фотоблоге она поделилась эмоциями от выступления и поблагодарила команду и зрителей.

У Тины Кароль разошлось платье на сцене

"Это было чрезвычайно, по-особенному и очень волнующе. Впервые зазвучала песня "Теперь я знаю" на сцене на украинском. Мы это сделали! Спасибо команда! Спасибо зрители! Спасибо", — написала певица.

