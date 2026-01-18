"Нет света и тепла, есть коррупция и ТЦК": трек Тины Кароль вызвал дебаты в сети (видео)

Украинская певица Тина Кароль обнародовала песню о частых отключениях света и тепла из-за последствий российских атак. Одна из строк трека вызвала оживленное обсуждение среди пользователей сети и разделила мнение пользователей на несколько лагерей.

Сама певица вероятно обнародовала песню с целью поддержки украинцев во время длительных отключений тепла и света. Видео с частью песни Кароль разместила в своем Facebook.

Опубликованный фрагмент трека содержит следующую строку: "У нас нет света, но у нас есть тепло. У нас нет тепла, но у нас есть добро". Именно эти строки спровоцировали большую дискуссию среди пользователей сети, что повлекло большой шквал критики в адрес певицы.

Комментаторы и юзеры соцсетей не верят в то, что Кароль действительно сидит без света. Также многие из юзеров подозревают, что само видео певица якобы специально пошла записывать "где-то в подвале".

"Я тоже так умею: "У нас нет света и у нас нет тепла, у нас есть коррупция и есть ТЦК. Они тебя, они меня — и это всееееееееее", — написала одна из пользовательниц, реплика которой набрала больше всего лайков.

В то же время под постами певицы многие поклонники и юзеры высказались в поддержку Кароль. Они поблагодарили ее за то, что она обращает внимание на проблемы и пытается говорить о них вслух.

На момент публикации материала певица не отреагировала на критику в сети относительно своей песни.

