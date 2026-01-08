Тина Кароль заметно похудела: в сети заподозрили причину потери веса певицы

Украинская певица Тина Кароль привлекла внимание поклонников новым видео с танцевальной тренировки. В ролике артистка появилась в спортивном образе и продемонстрировала заметно более стройную фигуру, что сразу вызвало активное обсуждение в соцсетях.

В комментариях под видео в TikTok пользователи массово отмечают, что Тина значительно похудела. Часть фанов восхищается ее формой и пишет комплименты, другие же начали строить предположения относительно причин такой трансформации.

Тина Кароль заметно похудела Фото: TikTok

В частности, в сети появились комментарии с намеками на возможное использование популярного среди звезд препарата для снижения веса, который часто обсуждают в контексте резкого похудения знаменитостей.

Комментарии под видео Тины Кароль

В то же время никаких заявлений по этому поводу сама Тина Кароль не делала. Ранее певица неоднократно показывала, что поддерживает форму благодаря регулярным тренировкам, дисциплине и работе над собой.

Відео дня

