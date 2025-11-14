Тина Кароль показалась с кольцом: фанаты заинтригованы (фото)

40-летняя украинская певица Тина Кароль заинтриговала поклонников появлением с обручальным кольцом на безымянном пальце. Фаны активно обсуждают, намекает ли артистка на перемены в личной жизни, или это лишь творческий ход.

В своем TikTok Кароль опубликовала короткое видео под трек английской певицы Raye "Where Is My Husband!". В ролике она демонстрирует обручальное кольцо и, распевая на английском, говорит: "Где, черт возьми, мой муж? Почему он так долго?"

Тина Кароль с кольцом Фото: TikTok

Пользователи соцсетей активно комментируют видео и строят догадки относительно его содержания. Одни предполагают, что это может быть частью будущего клипа, другие вспоминают о Дане Балане, с которым Кароль неоднократно приписывали роман:

"Он в Молдове";

"К этому меня жизнь не готовила";

"Интриги, расследования. Каждый день. С Тиной иначе не бывает";

"Добрый вечер, мы в шоке, до свидания";

"Интересно, свадьба будет, а с кем?";

"Мы потеряли сознание";

"Это же пранк, да".

