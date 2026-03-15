Трінчер висміяла Козловського за момент на концерті: "У мене в бабусі менший" (фото)

Українська співачка Анна Трінчер пожартувала над Віталієм Козловським після його гучного концерту у палаці "Україна". Артист став героєм мережевих жартів через великий суфлер із текстами пісень, який глядачі помітили прямо під час виступу.

Нещодавно Віталій Козловський дав концерт із аншлагом, де виконав свої найпопулярніші хіти та змусив публіку активно підспівувати. Однак уважні глядачі звернули увагу на деталь: на стінах позаду крісел проектувався текст деяких пісень, імовірно, щоб артист не забув слова. Відео з цього виступу швидко розлетілися мережею, а користувачі почали додавати до них жартівливі підписи.

Суфлер Віталія Козловського на концерті в Києві Фото: Telegram

Ситуацію помітила й Анна Трінчер. Після концерту вона підійшла до колеги в гримерці. Їхня розмова перетворилася на веселий діалог, який Козловський опублікував в Instagram. Співачка піджартувала з Козловського та порадила наступного разу встановити компактніший суфлер і розмістити його менш помітно на сцені. За її словами, цього разу текст був настільки великий, що "більший, ніж на телефоні у її бабусі".

Анна Трінчер і Віталій Козловський Фото: Instagram

Козловський відреагував на жарти з гумором. Він пояснив, що у програмі було багато нових пісень, тому йому довелося підстрахуватися. Водночас співак пожартував у відповідь, натякнувши, що Трінчер нібито не має таких проблем, бо виступає під фонограму. Зрештою артист наголосив, що це лише дружні підколи, і навіть похвалив талант колеги.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, артист відповів, чим займався в ЗСУ.