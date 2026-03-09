Віталій Козловський розповів, без чого ніколи не вийде на сцену (фото)
Український співак та колишній військовослужбовець Віталій Козловський поділився подробицями свого райдера. Перед концертами він також виконує особливий ритуал щодо свого первістка Оскара.
Про це музикант розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі SHOWROOM LUX FM. Козловський розкрив, що має доволі скромні вимоги до організаторів своїх виступів.
Райдер Віталія Козловського
Артист розповів, що у гримерці для нього потрібні кілька речей:
- кулер з водою;
- дзеркало, світло;
- гантелі для розминки.
Як каже Віталій, тренування допомагає йому зарядитися енергією, і це краще, ніж виходити на публіку після сидіння на дивані.
"Перш за все — вода. Кулер з водою. Дзеркала, світло. Гантельки, щоб себе розкачати. Якби я сидів собі в кріслі чи на дивані, а потім би вийшов, от з такою енергією ти і виходиш. А коли ти себе розкачав, то ти вже розкачуєш і свою енергію", — каже співак.
Ба більше, у Козловського є один особливий ритуал перед виходом на сцену. Він дивиться на фото свого дворічного сина Оскара і каже, як його любить.
За словами музиканта, саме народження первістка стало для нього стимулом досягати більшого.
"Сам факт народження дитини спонукає мене до того, щоб я пишався своєю дитиною і пишаюся. Все роблю для того, аби мій син підростав і пишався мною", — розповів Віталій, додавши, що маленький Оскар вже часто з мікрофоном співає вдома.
