Козловський показав сина Оскара в другий день народження (фото)

Український співак Віталій Козловський показався зі своїм єдиним сином. Маленький Оскар 25-го лютого святкує 2-й день народження.

В Instagram артист поділився архівними та свіжими кадрами іменинника, ніжно звернувшись до нього.

Сину Віталія Козловського — 2 роки

"Синочок, мій маленький хлопчик. Ми такі щасливі, що ти зʼявився в нас. Ти навчаєш мене життю: приймати правильні рішення, робити будь-що з любов’ю. Ти моя мотивація і мій щоденний "пендель". Я знаю, що ти особливий, пишаюсь тобою і буду робити усе, щоб ти пишався мною!" — написав Козловський.

Зокрема, співак подякував своїй обраниці Юлії Бакуменко за те, що наділяє їхнього сина силою безмежної любові.

"Дякую нашим бабусям за турботу та щоденну підтримку! Цінуємо. Оскар, з Днем народження", — додав музикант.

Відео дня

Син Віталія Козловського Фото: Instagram

Син Віталія Козловського Фото: Instagram

Віталій Козловський та Юлія Бакуменко із сином Фото: Instagram

Оскар Козловський Фото: Instagram

Зазначимо, що у лютому 2024 року Віталій Козловський уперше став батьком. У нього народився син, якого назвали Оскаром. А в грудні 2023 року співак одружився зі своєю піарницею Юлією Бакуменко, яка й народила для нього первістка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Віталій Козловський заявив, що розкриє всі деталі своєї військової служби лише після завершення війни.

Артист зізнається, що секрет його внутрішнього спокою — у родині та підтримці дружини, з якою він ділить не лише життя, а й роботу.

Крім того, музикант поділився милим моментом із життя свого сина Оскара — півторарічний малюк уперше відвідав перукарню та здивував спокійною поведінкою.