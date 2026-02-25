Козловский показал сына Оскара во второй день рождения (фото)

Украинский певец Виталий Козловский показался со своим единственным сыном. Маленький Оскар 25-го февраля празднует 2-й день рождения.

В Instagram артист поделился архивными и свежими кадрами именинника, нежно обратившись к нему.

Сыну Виталия Козловского — 2 года

"Сыночек, мой маленький мальчик. Мы так счастливы, что ты появился у нас. Ты учишь меня жизни: принимать правильные решения, делать что-либо с любовью. Ты моя мотивация и мой ежедневный "пендель". Я знаю, что ты особенный, горжусь тобой и буду делать все, чтобы ты гордился мной!" — написал Козловский.

В частности, певец поблагодарил свою избранницу Юлию Бакуменко за то, что наделяет их сына силой безграничной любви.

"Спасибо нашим бабушкам за заботу и ежедневную поддержку! Ценим. Оскар, с Днем рождения", — добавил музыкант.

Сын Виталия Козловского

Сын Виталия Козловского

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко с сыном

Оскар Козловский

Отметим, что в феврале 2024 года Виталий Козловский впервые стал отцом. У него родился сын, которого назвали Оскаром. А в декабре 2023 года певец женился на своей пиарщице Юлии Бакуменко, которая и родила для него первенца.

