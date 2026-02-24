"И в артиллерии, и музыкантом": Виталий Козловский ответил, чем занимался в ВСУ (видео)

Виталий Козловский заявил, что раскроет все детали своей военной службы только после завершения войны. Пока же певец уверяет: за время мобилизации он выполнял различные задачи — от службы в артиллерии до музыкальной поддержки военных.

Об этом артист рассказал журналистке Наталье Тур во время премьеры фильма "Мавка. Настоящий миф". Разговор состоялся на фоне длительных дискуссий в обществе относительно того, какую именно роль Козловский выполнял в армии, ведь публично звучали разные версии — от водителя до артиста.

По словам певца, он сознательно не вдается в подробности, чтобы не раскрывать информацию во время войны. В то же время подчеркнул, что его служба не ограничивалась одной функцией. Козловский пообещал после победы подробно объяснить, где именно находился и чем занимался, чтобы "картина стала понятной для всех".

Козловский в ВСУ: что известно

Повестку артист получил в июне 2023 года и сначала присоединился к бригаде Нацгвардии "Рубеж". Позже его перевели в подразделение в Киеве, а затем — в Национальный президентский оркестр. Весной 2024 года певец продолжил службу уже в составе 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

В Сухопутных войсках уточняли, что с мая 2024 года Козловский был солдатом резерва запасной роты одной из воинских частей. Он проходил учебные сборы и выступал перед бойцами, поддерживая их морально. В конце июня того же года артиста уволили в запас по семейным обстоятельствам.

