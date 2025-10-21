"Знает меня как облупленного": Виталий Козловский признался, ревнует ли его жена к поклонницам

После сложных лет борьбы за творчество певец снова почувствовал вдохновение и гармонию. Артист признается, что секрет его внутреннего спокойствия — в семье и поддержке жены, с которой он делит не только жизнь, но и работу.

Виталий Козловский переживает новый этап в карьере — после долгой борьбы за авторские права певец вернул себе все хиты, включая легендарную "Пина коладу". Это стало своеобразным символом его творческого перерождения. В программе "Ближе к звездам" артист поделился, кто стал главной опорой в этот период.

По словам Козловского, наибольшую поддержку он получает от жены. Она рядом не только в личной жизни, но и в профессиональных делах — пара работает вместе над каждым проектом.

"24 часа в сутки все разговоры о работе. Ну, конечно, мы говорим о нашем сыне. Но это такое объединение души. Я вот желаю каждому в жизни найти такой внутренний баланс семьи, работы, ощущение какого-то покоя", — поделился артист.

Відео дня

Несмотря на большое количество поклонниц, в отношениях супругов царит доверие.

"Да она знает меня как облупленного. Мне нечего скрывать. Моя жена самая мудрая в мире. Она не из тех, кто проверяет телефоны. Я сам прихожу и рассказываю все", — признался певец.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В ВСУ отрицают, что Козловский несет патронатную службу в 22 ОМБр.

Певец удивил фанатов неожиданной коллаборацией. Артист выпустил рекламу уходовой косметики, в которой показал свою физическую форму. Пользователи соцсетей в восторге от такого подхода к продвижению продуктов.

Кроме того, артист поделился милым моментом из жизни своего сына Оскара — почти полуторагодовалый малыш впервые посетил парикмахерскую и удивил спокойным поведением.