"Знає мене як облупленого": Віталій Козловський зізнався, чи ревнує його дружина до шанувальниць

Після складних років боротьби за творчість співак знову відчув натхнення і гармонію. Артист зізнається, що секрет його внутрішнього спокою — у родині та підтримці дружини, з якою він ділить не лише життя, а й роботу.

Віталій Козловський переживає новий етап у кар’єрі — після довгої боротьби за авторські права співак повернув собі всі хіти, включно з легендарною "Піна коладою". Це стало своєрідним символом його творчого переродження. У програмі "Ближче до зірок" артист поділився, хто став головною опорою в цей період.

За словами Козловського, найбільшу підтримку він отримує від дружини. Вона поруч не лише в особистому житті, а й у професійних справах — пара працює разом над кожним проєктом.

"24 години на добу всі розмови про роботу. Ну, звісно, ми говоримо про нашого сина. Але це таке об’єднання душі. Я от бажаю кожному в житті знайти такий внутрішній баланс сім’ї, роботи, відчуття якогось спокою", — поділився артист.

Попри велику кількість прихильниць, у стосунках подружжя панує довіра.

"Та вона знає мене як облупленого. Мені нема чого приховувати. Моя дружина наймудріша у світі. Вона не з тих, хто перевіряє телефони. Я сам приходжу і розповідаю все", — зізнався співак.

