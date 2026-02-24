"І в артилерії, і музикантом": Віталій Козловський відповів, чим займався в ЗСУ (відео)

Віталій Козловський заявив, що розкриє всі деталі своєї військової служби лише після завершення війни. Поки ж співак запевняє: за час мобілізації він виконував різні завдання — від служби в артилерії до музичної підтримки військових.

Про це артист розповів журналістці Наталії Тур під час прем’єри фільму "Мавка. Справжній міф". Розмова відбулася на тлі тривалих дискусій у суспільстві щодо того, яку саме роль Козловський виконував у війську, адже публічно звучали різні версії — від водія до артиста.

За словами співака, він свідомо не вдається в подробиці, щоб не розкривати інформацію під час війни. Водночас наголосив, що його служба не обмежувалася однією функцією. Козловський пообіцяв після перемоги детально пояснити, де саме перебував і чим займався, аби "картина стала зрозумілою для всіх".

Козловський в ЗСУ: що відомо

Повістку артист отримав у червні 2023 року й спочатку приєднався до бригади Нацгвардії "Рубіж". Пізніше його перевели до підрозділу в Києві, а згодом — до Національного президентського оркестру. Навесні 2024 року співак продовжив службу вже у складі 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

У Сухопутних військах уточнювали, що з травня 2024 року Козловський був солдатом резерву запасної роти однієї з військових частин. Він проходив навчальні збори та виступав перед бійцями, підтримуючи їх морально. Наприкінці червня того ж року артиста звільнили в запас через сімейні обставини.

