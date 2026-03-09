Виталий Козловский рассказал, без чего никогда не выйдет на сцену (фото)

Украинский певец и бывший военнослужащий Виталий Козловский поделился подробностями своего райдера. Перед концертами он также выполняет особый ритуал в отношении своего первенца Оскара.

Об этом музыкант рассказал в интервью на YouTube-канале SHOWROOM LUX FM. Козловский раскрыл, что имеет довольно скромные требования к организаторам своих выступлений.

Райдер Виталия Козловского

Артист рассказал, что в гримерке для него нужны несколько вещей:

кулер с водой;

зеркало, свет;

гантели для разминки.

Как говорит Виталий, тренировки помогают ему зарядиться энергией, и это лучше, чем выходить на публику после сидения на диване.

"Прежде всего — вода. Кулер с водой. Зеркала, свет. Гантельки, чтобы себя раскачать. Если бы я сидел себе в кресле или на диване, а потом бы вышел, вот с такой энергией ты и выходишь. А когда ты себя раскачал, то ты уже раскачиваешь и свою энергию", — говорит певец.

Более того, у Козловского есть один особый ритуал перед выходом на сцену. Он смотрит на фото своего двухлетнего сына Оскара и говорит, как его любит.

Виталий Козловский с женой и сыном Фото: Instagram/vkozlovskiy

По словам музыканта, именно рождение первенца стало для него стимулом достигать большего.

"Сам факт рождения ребенка побуждает меня к тому, чтобы я гордился своим ребенком и горжусь. Все делаю для того, чтобы мой сын подрастал и гордился мной", — рассказал Виталий, добавив, что маленький Оскар уже часто с микрофоном поет дома.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Виталий Козловский выступил с сольным концертом в Киеве, где впервые вывел маленького сына Оскара на публику.

Певец признался, что раскроет все детали своей военной службы только после завершения войны.

Кроме того, Оскар 25-го февраля отпраздновал свой 2-й день рождения.