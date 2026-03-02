Козловский вывел на сцену сына и спел "Шекспир" на украинском (фото, видео)

Украинский певец Виталий Козловский выступил с сольным концертом в Киеве, где впервые вывел маленького сына Оскара на публику и исполнил украиноязычный перевод хита "Шекспир".

Событие состоялось во Дворце "Украина" 1 марта. Кадрами с мероприятия артист активно делится в Instagram.

Козловский спел на украинском языке "Шекспира"

Главным событием вечера стало живое звучание хита "Шекспир" на украинском, ведь раньше песня была на русском и много лет происходили баталии за права на композиции между Козловским и его бывшим продюсером Игорем Кондратюком. Только весной прошлого года стало известно, что артист выплатил все долги и может спокойно исполнять свои хиты.

"Шекспір писав би не про нас. Ми різну обираєм роль. Але в цю мить, і у цей час я той, я той!" — звучит теперь песня.

В частности, артист исполнил песню "Красота и разлука" в новом звучании.

Козловский показал сына

Также изюминкой вечера стало появление на сцене Козловского-младшего. Двухлетний сын певца Оскар впервые появился на таком публичном событии.

"Он еще маленький, он еще стесняется", — сказал Виталий, держа на руках первенца.

После этого музыкант спел "А небо плачет грозами", а малыш подтанцовывал, крутясь на сцене.

Козловский с сыном Фото: Instagram

Козловский с сыном Фото: Instagram

Впоследствии к сцене подошла и жена певца Юлия Бакуменко. Она подарила мужу цветы.

"Дорогие друзья, я всем желаю такого счастья. И беречь его, и чтобы это счастье вас обязательно вдохновляло", — сказал Виталий.

Козловский с сыном и женой Фото: Instagram

Отметим, что в феврале 2024 года Виталий Козловский впервые стал отцом. У него родился сын, которого назвали Оскаром. А в декабре 2023 года певец женился на своей пиарщице Юлии Бакуменко, которая и родила его первенца.

Маленький Оскар 25-го февраля отпраздновал свой 2-й день рождения.

Артист признался, что раскроет все детали своей военной службы только после завершения войны.

Кроме того, Козловский считает, что секрет его внутреннего спокойствия — в семье и поддержке жены.