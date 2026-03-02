Козловський вивів на сцену сина та заспівав "Шекспір" українською (фото, відео)

Український співак Віталій Козловський виступив із сольним концертом у Києві, де вперше вивів маленького сина Оскара на публіку та виконав україномовний переклад хіта "Шекспір".

Подія відбулася в Палаці "Україна" 1 березня. Кадрами із заходу артист активно ділиться в Instagram.

Козловський заспівав українською "Шекспіра"

Головною подією вечора стало живе звучання хіта "Шекспір" українською, адже раніше пісня була російською та й багато років відбувалися баталії за права на композиції між Козловським та його колишнім продюсером Ігорем Кондратюком. Лише навесні минулого року стало відомо, що артист виплатив усі борги та може спокійно виконувати свої хіти.

"Шекспір писав би не про нас. Ми різну обираєм роль. Але в цю мить, і у цей час я той, я той!" — звучить тепер пісня.

Зокрема, артист виконав пісню "Краса та розлука" в новому звучанні.

Відео дня

Козловський заспівав українською "Шекспіра"

Козловський показав сина

Також родзинкою вечора стала поява на сцені Козловського-меншого. Двохрічний син співака Оскар уперше зʼявився на такій публічній події.

"Він ще маленький, він ще стидається", — сказав Віталій, тримаючи на руках первістка.

Після цього музикант заспівав "А небо плаче грозами", а малюк підтанцьовував, крутившись на сцені.

Козловський із сином Фото: Instagram

Козловський із сином Фото: Instagram

Згодом до сцени підійшла і дружина співака Юлія Бакуменко. Вона подарувала чоловіку квіти.

"Дорогі друзі, я всім бажаю такого щастя. І берегти його, і щоб це щастя вас обовʼязково надихало", — сказав Віталій.

Козловський із сином та дружиною Фото: Instagram

Зазначимо, що в лютому 2024 року Віталій Козловський уперше став батьком. У нього народився син, якого назвали Оскаром. А в грудні 2023 року співак одружився зі своєю піарницею Юлією Бакуменко, яка й народила його первістка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Маленький Оскар 25-го лютого відсвяткував свій 2-й день народження.

Артист зізнався, що розкриє всі деталі своєї військової служби лише після завершення війни.

Крім того, Козловський вважає, що секрет його внутрішнього спокою — у родині та підтримці дружини.