"Прошу вибачення": Козловський зі сцени зупинив концерт у Кременчуці і скасував виступ в іншому місті (відео)

Український співак Віталій Козловський зупинив свій концерт у Кременчуці 10 березня. Виконавець повідомив прихильникам, що "хвороба взяла своє".

Козловський зі сцени вибачився перед слухачами та поділився, що він не зможе виступити, оскільки у нього зірвався голос. Про ситуацію співак розповів на своїй сторінці в Instagram.

"Я так чекав нашої зустрічі. І знаю, як чекали ви. Але, на жаль, щойно довелось зупинити концерт, бо хвороба взяла своє, голос зірвався і співати я вже не міг. Повне незмикання звʼязок", — написав артист.

Козловський також повідомив, що йому потрібно взяти паузу з концертами на кілька днів. Через проблеми зі здоров'ям артист скасував свій наступний виступ, який мав відбутися у Черкасах.

"Пауза в декілька днів дуже потрібна, щоб одужати. Тому концерт в Черкасах завтра теж вимушений перенести", — зазначив співак, попросивши вибачення у своїх слухачів.

Після одужання Козловський планує повернутися на сцену. Він анонсував наступний концерт у Кременчуці 12 травня, а своїм прихильникам у Черкасах пообіцяв повідомити нову дату виступу вже найближчим часом.

У коментарях люди подякували співаку за щирість та побажали швидкого одужання і повернення до творчої діяльності.

