"Прошу прощения": Козловский со сцены остановил концерт в Кременчуге и отменил выступление в другом городе (видео)

Украинский певец Виталий Козловский остановил свой концерт в Кременчуге 10 марта. Исполнитель сообщил поклонникам, что "болезнь взяла свое".

Козловский со сцены извинился перед слушателями и поделился, что он не сможет выступить, поскольку у него сорвался голос. О ситуации певец рассказал на своей странице в Instagram.

"Я так ждал нашей встречи. И знаю, как ждали вы. Но, к сожалению, только что пришлось остановить концерт, потому что болезнь взяла свое, голос сорвался и петь я уже не мог. Полное неразмыкание связей", — написал артист.

Козловский также сообщил, что ему нужно взять паузу с концертами на несколько дней. Из-за проблем со здоровьем артист отменил свое следующее выступление, которое должно было состояться в Черкассах.

"Пауза в несколько дней очень нужна, чтобы выздороветь. Поэтому концерт в Черкассах завтра тоже вынужден перенести", — отметил певец, попросив прощения у своих слушателей.

После выздоровления Козловский планирует вернуться на сцену. Он анонсировал следующий концерт в Кременчуге 12 мая, а своим поклонникам в Черкассах пообещал сообщить новую дату выступления уже в ближайшее время.

В комментариях люди поблагодарили певца за искренность и пожелали скорейшего выздоровления и возвращения к творческой деятельности.

Напомним, 9 марта Виталий Козловский в интервью YouTube-каналу SHOWROOM LUX FM поделился, без чего он никогда не выходит на сцену.

1 марта Виталий Козловский во время концерта во Дворце "Украина" спел "Шекспир" на украинском и вывел своего сына на сцену.